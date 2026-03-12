Le premier label «Musée du Maroc» décerné à cinq institutions

Les premiers labels «Musée du Maroc» ont été décernés mercredi à cinq institutions muséales, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en présence d’un parterre de personnalités du monde de l’art et de la culture.

Octroyés par la Fondation nationale des musées (FNM), ces labels visent à récompenser les institutions muséales ayant satisfait aux critères établis par la commission compétente. Les lauréats sont le musée Nejjarine des arts et métiers du bois à Fès, le musée de Bank Al-Maghrib à Rabat et à Marrakech, le Musée d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), le musée Yves Saint Laurent ainsi que le musée Pierre Bergé des arts berbères.

Valable pour une durée de quatre ans renouvelable, cette certification atteste que les établissements bénéficiaires respectent rigoureusement les normes en matière de conservation, de gestion et de valorisation des collections.

À cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a souligné que ce label «ouvre de nouvelles perspectives pour aligner les musées marocains sur les standards internationaux et valoriser le patrimoine national», conformément à la vision royale érigeant les musées en «institutions d’excellence et d’espaces porteurs de sens, de beauté et de transmission du patrimoine». Il a également précisé que grâce aux actions menées par la Fondation, les espaces muséaux sont devenus de véritables lieux de vie et de rayonnement culturel, et que l’attribution de ce label est le fruit d’un travail collectif mené avec engagement, rigueur et professionnalisme.

De son côté, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a rappelé que le musée de Bank Al-Maghrib œuvre depuis une vingtaine d’années à oeuvrer pour que «le patrimoine numismatique et artistique marocain soit partagé avec toutes les catégories de la population», afin que chacun puisse, à travers ces collections, retracer l’histoire politique, économique, culturelle et artistique du pays. Il a également évoqué avec fierté les nombreux partenariats noués au niveau national et international pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine.

La présidente de la Fondation Mohammed Karim Lamrani, Saïda Lamrani, représentante du musée Nejjarine, a quant à elle salué cette distinction comme une reconnaissance des efforts déployés pour la restauration du quartier Nejjarine, véritable reflet de la diversité de la culture marocaine.

Othman Lazraq, directeur de la Fondation Alliances et représentant du musée MACAAL, a exprimé sa fierté de voir ce label venir couronner dix années d’existence d’un musée qui s’est imposé sur la scène artistique africaine et internationale.

Enfin, Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech et représentant des musées Yves Saint Laurent et Pierre Bergé des arts berbères, s’est dit honoré de figurer parmi les premières institutions à recevoir cette distinction. Il a estimé qu’elle pourrait inspirer d’autres musées à contribuer davantage au rayonnement culturel du pays, saluant le long travail et les efforts continus de l’ensemble des acteurs concernés.

Dans un contexte où le Maroc s’affirme avec force sur la scène internationale grâce à la richesse et à la diversité de son patrimoine, le label «Musée du Maroc» apparaît comme un levier essentiel pour consolider cette dynamique et mettre en lumière l’excellence des institutions muséales du royaume. La FNM encourage d’ores et déjà tous les musées marocains à soumettre leur candidature afin de contribuer pleinement à ce rayonnement culturel national.