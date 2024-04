La Cité des arts et de la culture d’Essaouira, dessinée par Oscar Niemeyer, livrée en 2027

Le panneau de chantier de la Cité des arts et de la culture d'Essaouira.

C’est le maire de la ville d’Essaouira qui le confie en exclusivité pour Le360: la Cité des arts et de la culture, dessinée gracieusement par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer à l’âge de 104 ans, juste avant son décès, sera prête en 2027.

Exécuté par le tandem Rachid Andaloussi et Fikri Benabdellah, ce mégaprojet au budget conséquent de 350 millions de dirhams a démarré il y a quelques mois. «Il est prévu d’achever les gros œuvres d’ici deux ans et demi, avec l’espoir d’ouvrir la Cité des arts et de la culture d’ici trois ans, en 2027», déclare Tarik Ottmani.

La Cité des arts et de la culture, située à l’entrée de la ville, regroupe un amphithéâtre de 1000 places, une scène extérieure de 30.000 places, un conservatoire de musique, une salle d’exposition et d’autres équipements dédiés à la culture. «Nous avons toujours improvisé les évènements dans des salles qui ne sont pas réellement adaptées à accueillir les concerts ou d’autres manifestations culturelles», déclare le maire de la ville.

La future Cité des Arts d'Essaouira (DR)

L’esquisse de cette cité a été offerte par l’architecte Oscar Niemeyer à la ville.