Le Printemps musical des Alizés fait son come-back à Essaouira

La dernière édition du Printemps musical des Alizés d’Essaouira avait été organisée avant la pandémie Covid-19, il y a cinq ans. Ses aficionados peuvent enfin se réjouir car le festival est de retour, plus fort que jamais, du 18 au 21 avril. Cette édition marquera le grand retour de la musique classique dans les remparts de Mogador. Ce n’est pas tout. Ce cru 2024 marquera la collaboration pour la première fois entre l’Association Essaouira Mogador et la Fondation Ténor pour la culture, coproducteurs de l’événement.

Dina Bensaïd, directrice artistique du festival, a souhaité retracer les 20 ans d’histoire de l’événement en invitant cette année les artistes marquants des précédentes éditions. Chaque concert revisitera une thématique des éditions précédentes.

Réda et Hasnaa Bennani revisiteront le concept de la Musique en famille, sujet évoqué en 2013; le quatuor Zaïde offrira un voyage dans l’École viennoise programmée en 2016.

Déborah Nemtanu sera au violon aux côtés de l’Orchestre philharmonique du Maroc et participera à deux concerts autour de la thématique des Contes et légendes. Un après-midi sera dédié au compositeur Brahms autour du thème de la Passion, avec Thomas Lefort au violon et Dina Bensaïd au piano.

Le festival offrira 14 concerts gratuits et accessibles à tous. Il est possible de retirer sans frais aucun les tickets la veille de chaque représentation, au Centre d’interprétation du patrimoine Marhaba. Les tickets seront disponibles sur place à partir du mercredi 17 avril.