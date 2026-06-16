Le Musée de la Photographie et des Arts Visuels de Casablanca ouvre ses portes le 23 juin

Le nouveau Musée de la Photographie et des Arts Visuels de Casablanca ouvre ses portes le 23 juin.

Le compte à rebours touche à sa fin pour le Musée de la Photographie et des Arts Visuels de Casablanca. L’établissement ouvrira officiellement ses portes le mardi 23 juin 2026, annonce à notre média Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées.

Niché dans les dédales des ruelles de l’ancienne médina, à quelques pas à peine de la Sqala, ce bâtiment signé des mains de l’illustre architecte japonais Tadao Ando a été confié à la Fondation après la signature d’une convention le 30 janvier 2026 à la Willaya de Casablanca. Un tournant décisif pour ce projet culturel, mais aussi l’aboutissement d’un travail architectural hors norme. Ce musée constitue la seule réalisation de l’architecte sur le continent africain.

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Le bâtiment prend place sur les ruines de l’ancien foundouk Lebbadi. Cet établissement du 19ème siècle était autrefois dédié à l’accueil des commerçants caravaniers. Mené dans le cadre de la troisième phase du plan de réhabilitation de la médina (2018-2023), le projet entend préserver le patrimoine tout en le réinterprétant dans un langage contemporain.

Le musée a été conçu comme un véritable parcours. Sur une surface d’environ 870 m², il abrite des espaces d’expositions permanentes et temporaires, des lieux de formation, une bibliothèque, une médiathèque, ainsi que des studios et des espaces techniques dédiés à la photographie. L’architecte Houda Aourarhi a accompagné la conception du projet aux côtés de Tadao Ando. «Il s’agissait de préserver la mémoire du lieu, de ne pas effacer le passé, mais de construire avec lui», a-t-elle déclaré dans un entretien avec Le360. Les arcades en pierre, les colonnades existantes et les murs d’origine ont ainsi été conservés ou reconstitués à partir des matériaux retrouvés sur place, constituant le socle historique sur lequel s’articule l’intervention contemporaine.

L’ouverture du Musée avec une exposition inaugurale coïncide avec la 5ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels ainsi qu’avec le bicentenaire de l’invention de la photographie.