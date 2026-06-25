La Fondation nationale des musées et le Musée national de Tokyo signent un mémorandum d’entente

Nakata Masahiro, ambassadeur du Japon au Maroc, Matsushima Masato directeur général du Musée national de Tokyo, Lakhlifa Dahmani, secrétaire général de la FNM et Abdelaziz El Idrissi, chef du département des Musées de la FNM. (Y.Mannan/Le360).

La résidence de l’ambassadeur du Japon au Maroc a accueilli, ce jeudi 25 juin à Rabat, la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre le Musée national de Tokyo et la Fondation nationale des musées (FNM). Le document a été signé par Lakhlifa Dahmani, secrétaire général de la FNM, et Fujiwara Makoto, directeur exécutif du Musée national de Tokyo, en présence de l’ambassadeur du Japon au Maroc, Nakata Masahiro.

Ce partenariat revêt une portée particulière. Il s’agit du 29ème mémorandum d’entente international conclu par le Musée national de Tokyo, mais surtout du premier signé avec une institution muséale africaine. Cette coopération, appelée à renforcer les échanges culturels entre le Maroc et le Japon, illustre l’intérêt accordé au Royaume en tant que partenaire culturel de premier plan sur le continent africain.

À cette occasion, l’ambassadeur du Japon au Maroc, Nakata Masahiro, s’est félicité de la conclusion de cet accord, à travers lequel les deux institutions entendent développer des expositions conjointes, favoriser les échanges d’expertise et de bonnes pratiques en matière de conservation, de restauration et de valorisation des collections. Le mémorandum prévoit également la mise en œuvre de programmes de recherche, de formation et d’actions culturelles destinés à renforcer les liens entre les publics marocain et japonais.

Cette coopération s’inscrit dans une dynamique de dialogue interculturel et de partage des savoirs. Elle vise à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des deux pays tout en favorisant les échanges entre leurs communautés scientifiques, muséales et culturelles.

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Fondé en 1872, le Musée national de Tokyo est l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses du Japon. Fort de plus de 150 ans d’histoire, il conserve près de 120.000 biens culturels, dont le plus grand nombre de trésors nationaux du pays au sein d’un même établissement.

Ses collections, considérées comme les plus importantes du Japon tant par leur ampleur que par leur qualité, comprennent quelque 3.000 œuvres présentées dans le parcours permanent. Reconnu à l’échelle internationale pour son expertise en matière de conservation préventive, de restauration, de recherche et de médiation patrimoniale, le Musée national de Tokyo joue un rôle majeur dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel japonais.