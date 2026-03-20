Culture

La Fondation nationale des musées et l’Institut du monde arabe veulent renforcer leur partenariat

La présidente de l’Institut du monde arabe (IMA), Anne-Claire Legendre, et le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.

«Enthousiasme partagé», c’est en ces termes qu’Anne-Claire Legendre, présidente de l’Institut du monde arabe, a résumé sa rencontre avec Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, à Paris, jeudi, au terme d’échanges consacrés aux perspectives de coopération entre l’IMA et la FNM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/03/2026 à 15h30

La présidente de l’Institut du monde arabe (IMA), Anne-Claire Legendre, a fait part, jeudi à Paris, d’un «enthousiasme partagé» avec le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, pour renforcer la coopération culturelle à l’issue d’une rencontre consacrée aux perspectives de partenariat entre les deux institutions.

«Enthousiasme partagé avec Mehdi Qotbi pour inscrire la collaboration entre l’Institut du monde arabe et la Fondation nationale des Musées dans le nouveau livre ouvert entre la France et le Maroc», a-t-elle écrit dans un message sur son compte officiel X.

Cette dynamique de coopération s’inscrit dans un agenda culturel riche, incluant notamment le bicentenaire de la photographie, la saison Méditerranée, ainsi que des initiatives dédiées à la création africaine, en particulier à travers le projet du Musée du Continent et l’intelligence artificielle, a-t-elle ajouté.

Lire aussi : Le premier label «Musée du Maroc» décerné à cinq institutions

Selon Mehdi Qotbi, les discussions ont également porté sur les opportunités offertes par la dynamique du partenariat renforcé entre les deux pays, sous l’impulsion du roi Mohammed VI et du président français, Emmanuel Macron, notamment dans le domaine culturel, ouvrant la voie à de nouvelles formes de collaboration entre institutions françaises et marocaines.

Cette rencontre illustre la volonté des deux parties de consolider les échanges artistiques et patrimoniaux, dans le sillage du renouveau des relations bilatérales entre Paris et Rabat, a-t-il ajouté.

Le président de la FNM a également fait part de la volonté des deux institutions de consolider le cadre de coopération qui les lie à travers le renouvellement prochain de leur accord de coopération, le dernier ayant été signé en 2022.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/03/2026 à 15h30
#IMA#FNM#Coopération#Maroc-France#Mehdi Qotbi

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