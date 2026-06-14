Exposition. «Nabili: la mémoire des Signes» au Musée du patrimoine immatériel de Marrakech

C’est une belle exposition qui a démarré vendredi 12 juin au Musée du patrimoine immatériel de Marrakech. «Nabili: la mémoire des Signes», consacrée à Mohamed Nabili, est l’occasion de découvrir l’univers de ce plasticien majeur de l’art moderne marocain, dont l’œuvre continue de marquer le paysage artistique national.

Décédé en 2012, ce peintre, céramiste, graphiste et plasticien a développé, au fil de son parcours, un langage visuel profondément ancré dans les expressions culturelles du Maroc. Nourrie par les signes, les symboles et les formes qui constituent le patrimoine immatériel marocain, son œuvre propose une relecture contemporaine d’un héritage vivant, transposé dans une écriture plastique à la fois personnelle et universelle.

Les tatouages traditionnels, l’alphabet tifinagh, les motifs symboliques et les traces de la mémoire collective sont autant de sources d’inspiration que l’artiste explore et réinvente. À travers la richesse de ses compositions, le dialogue des couleurs et la force évocatrice des formes, il révèle la permanence de références culturelles profondément enracinées dans l’imaginaire marocain, tout en leur conférant une portée résolument contemporaine.

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Le parcours proposé met en lumière la manière dont Mohamed Nabili a su faire dialoguer création artistique et héritage, en transformant des éléments issus de traditions, de savoirs et de pratiques culturelles en un vocabulaire plastique singulier. Son travail témoigne ainsi de la vitalité d’un patrimoine immatériel en constante réinterprétation. Il rend également hommage à la dimension profondément humaniste de son engagement.

Convaincu du rôle essentiel de l’art dans l’épanouissement de l’individu, Mohamed Nabili a consacré une part importante de son action à la transmission et à l’éducation artistique, notamment à travers sa fondation «Imaginaire de l’enfant dans les arts plastiques», qui a œuvré en faveur de l’accès des jeunes générations à la création.

Réunissant un ensemble d’œuvres emblématiques de son parcours, la sélection présentée offre au public l’opportunité de redécouvrir la richesse d’une démarche artistique qui puise dans la mémoire culturelle marocaine tout en s’ouvrant à des résonances universelles.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation nationale des musées et Marsam Art Gallery, «Nabili: la mémoire des Signes» invite les visiteurs, jusqu’au 15 février 2027, à porter un regard renouvelé sur l’œuvre d’un artiste dont la recherche plastique se situe à la croisée du patrimoine, de la mémoire et de la création contemporaine, et demeure d’une grande actualité.