Exposition. La poétique des formes de Mustapha Boujemaoui au musée de la Mémoire de Casablanca

L'œuvre de Mustapha Boujemaoui exposée jusqu'au 30 novembre au Musée de la Mémoire de Casablanca. (K.Essebar/Le360)

Cette exposition est l’occasion de redécouvrir l’une des figures majeures de la peinture marocaine contemporaine, dont l’œuvre élève les objets du quotidien au rang de signes identitaires et de mémoire collective.

À travers une approche méditative et exigeante, Mustapha Boujemaoui développe une peinture qui «pense», où chaque forme devient espace de mémoire, de perception et de contemplation. Son travail propose une redécouverte poétique du patrimoine immatériel marocain et révèle une réflexion subtile sur le réel à travers la simplicité de la forme.

Dès ses premières créations, l’artiste explore les thèmes du voyage, du déplacement et de l’écoulement du temps. Son langage plastique s’articule autour de deux principes fondamentaux, la transparence et la répétition, qui structurent une œuvre singulière où le motif du verre de thé s’impose comme un véritable signe identitaire. Le thème de la Caravane du Thé habite profondément Mustapha Boujemaoui. Cet objet du quotidien dépasse toute dimension décorative ou folklorique pour se transformer en structure géométrique et en forme symbolique que l’artiste décline, fragmente et épure jusqu’à l’abstraction. À travers ce motif, Boujemaoui interroge les rituels de l’hospitalité, les gestes de convivialité et la mémoire collective, tout en offrant une réflexion sensible sur le temps qui passe et les transformations de la société marocaine.

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Pour donner corps à cette mémoire de l’objet, son travail se déploie sur une diversité de supports et fait appel à des techniques mixtes afin de conférer relief et profondeur à chaque œuvre.

Né en 1952 et formé à l’Ecole des Beaux-arts de Tétouan, Boujemaoui poursuit son apprentissage artistique entre Bruxelles et Paris où il complète une formation universitaire à la Sorbonne. Depuis plus de 50 ans, il s’impose comme une figure majeure de la scène artistique moderne et contemporaine marocaine.

Boujemaoui compte parmi les peintres qui ont su instaurer un dialogue entre la tradition picturale et les pratiques contemporaines. Il élabore des œuvres où héritage marocain, exploration des formes et modernité entrent en résonance.

À travers cette exposition, le public est convié à découvrir un artiste qui transforme les objets du quotidien en langage universel et en espace de méditation.

La plupart des œuvres exposées proviennent de la collection de Youssef Bennani.