Fouad Chardoudi présente «Métamorphose», sa nouvelle exposition à la Khalid Fine Arts Gallery de Marrakech

Fouad Chardoudi signe son retour sur la scène artistique avec l’exposition Métamorphose. Puissante, c’est le terme qui qualifie le mieux cette série qui compte une cinquantaine de toiles et se caractérise par la vivacité de ses couleurs mais aussi l’énergie qui s’en dégage.

Il aura fallu près de deux ans à l’artiste pour donner vie à ce travail qui réussit le mariage de la géométrie et d’une peinture ancrée dans l’abstraction lyrique. Sous les superpositions épaisses de matières et de touches chromatiques, se dessinent en filigrane les formes géométriques qui constituent le point de départ de chaque toile.

Construites par strates, laissant entrevoir des jeux de tensions tout en mouvement, les œuvres de Fouad Chardoudi révèlent la transformation d’un état à un autre, guidée par un geste libre et instinctif qui alterne avec brio remplissage, recouvrement et effacement pour mieux faire naître les contrastes et révéler l’intériorité de l’artiste.

Exposition «Métamorphose»

Khalid Fine Arts Gallery.

2, rue Fatim Zohra. Marrakech.