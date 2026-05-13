«Persistances», première exposition personnelle de Hassan Darsi en France

Le FRAC Champagne-Ardenne accueillera du 29 mai au 25 octobre 2026 «Persistances», première exposition personnelle en France de Hassan Darsi, figure majeure de l’art contemporain marocain. Pensé en dialogue avec La Kunsthalle Mulhouse, ce projet conjoint déploie plus de trente années d’une œuvre traversée par les questions de mémoire, de pouvoir, d’urbanité et de représentation. Le commissariat est assuré par Florence Renault-Darsi, Bérénice Saliou et Sandrine Wymann.

Depuis les années 1990, Hassan Darsi développe une pratique polymorphe mêlant installations, sculptures, films, performances, photographies et dispositifs architecturaux. Son travail observe les mutations sociales, politiques et urbaines qui traversent le Maroc contemporain, tout en les inscrivant dans des problématiques universelles liées aux récits collectifs, aux mécanismes de domination et aux fragilités du monde actuel.

Les titres de ses œuvres témoignent de cette réflexion continue sur les dynamiques de construction et de déséquilibre du réel: «Projet en dérive», «Mirage», «Le toit du monde», «Soulèvement», «New Babel» ou encore «Or d’Afrique».

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L’or occupe d’ailleurs une place centrale dans son vocabulaire plastique. À travers les œuvres réunies sous l’appellation «Applications dorure», l’artiste détourne les mécanismes symboliques associés à la couleur dorée. La dorure devient alors un révélateur des rapports de pouvoir, des logiques de domination, du désir et des violences historiques qui continuent de structurer les économies et les imaginaires contemporains. Ce motif constitue également le fil conducteur reliant les deux institutions partenaires de l’exposition.

Au FRAC Champagne-Ardenne, le parcours s’ouvre sur une vaste installation à la fois fascinante et inquiétante, avant de faire dialoguer de nouvelles productions conçues en résonance avec le territoire champardennais et plusieurs œuvres emblématiques réalisées depuis la fin des années 2000.

À Mulhouse, l’exposition prend appui sur les projets liés à l’urbanisme casablancais, notamment «Le Square d’en bas», afin d’explorer la manière dont Hassan Darsi inscrit son travail dans des réalités sociales concrètes. De nouvelles créations consacrées au pouvoir des images viennent compléter cet ensemble.

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Parmi les œuvres présentées figure également «New Babel», projet initié en 2001 à partir du téléviseur ayant permis à l’artiste de suivre en direct les attentats du 11 septembre. Reproduit dans différents matériaux, l’objet perd sa fonction initiale pour devenir un dispositif critique interrogeant la circulation des images et leur pouvoir de sidération.

Le travail de Hassan Darsi entretient par ailleurs des liens étroits avec l’association casablancaise La Source du lion, qu’il a fondée autour de démarches participatives et de passerelles entre art et espace public. Ses œuvres figurent aujourd’hui dans plusieurs collections internationales, notamment celles du Centre Pompidou, du Musée d’art contemporain d’Anvers ou encore du Zorlu Center d’Istanbul. En 2022, il a reçu le Prince Claus Impact Award.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 28 mai à 18h dans la cour arborée de Sciences Po Reims, en présence de l’artiste et des commissaires. La soirée sera accompagnée d’un intermède musical proposé par les élèves du Conservatoire de Reims.

Tout au long de l’exposition, plusieurs rendez-vous viendront prolonger cette immersion dans l’univers de Hassan Darsi: visites commentées avec l’artiste, performance de la Compagnie Marie Lenfant, conférence d’Anne-Marie Charbonneaux sur l’or dans l’art contemporain, ateliers pour le jeune public et visites musicales organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.