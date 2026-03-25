Rabat accueille une exposition collective de photographies et de vidéos en partenariat avec la BIENALSUR

Exposition collective organisée avec la BIENALSUR au Musée national de la photographie de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Inaugurée par le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, cette exposition réunit photographies et vidéos. Elle se tiendra pendant six mois sous la devise «Let’s Play - Réenchanter le monde».

Les onze photographes participants sont Amine Oulmakki, Abdelhamid Belahmid, Mouna Karimi, Laila Hida, Seif Kousmate et Deborah Benzaquen pour le Maroc, ainsi que Marcelino Melo (Brésil), Aimée Zito Lema (Pays-Bas/Argentine), Jordi Colomer (Espagne), Gabriela Bettini (Espagne/Argentine) et Marcos López (Argentine).

Selon le Musée national de la photographie, situé dans le quartier de l’Océan, cette manifestation marque le deuxième volet d’une collaboration déjà initiée en 2023. Les regards des onze artistes composent «une exposition chorale où chacun explore, à sa manière, de nouvelles façons de percevoir et de réinventer le monde», selon un communiqué.

Les créateurs, comme l’ont indiqué les exposants eux-mêmes, «convoquent la puissance de l’imagination, la force des rêves et l’aspect ludique pour interroger la condition humaine».

Dans une déclaration à la presse, Mehdi Qotbi a mis en relief l’importante contribution de la BIENALSUR à la promotion de l’art en général, estimant que celui-ci est en pleine expansion au Maroc. L’ambition de l’événement, a-t-il dit, est d’offrir un nouveau regard sur la réalité, car «Réenchanter le monde» à travers les œuvres devient ici «une invitation à redécouvrir la pluralité des significations, la richesse des sensations et l’étendue des possibles».

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L’artiste Mouna Karimi a, pour sa part, abondé dans le même sens en évoquant, devant une œuvre représentant le visage d’une femme berbère enveloppé d’un tissu artisanal, sa propre lecture de la création. Selon elle, il s’agit d’une alternative qui met en lumière un art souvent laissé dans l’ombre.

Le Musée national de la photographie a pour conservateur Soufiane Er-Rahoui, également commissaire de cette exposition.

BIENALSUR, la Biennale internationale d’art contemporain du Sud, est un événement artistique mondial né en 2015 à Buenos Aires, en Argentine, sous l’égide de l’Université nationale de Tres de Febrero. Elle se distingue par un format décentralisé, des expositions simultanées dans des dizaines de villes à travers les cinq continents, ainsi que par un accent particulier mis sur l’art contemporain. BIENALSUR se veut une biennale transnationale ayant pour ambition d’édifier une cartographie de l’art contemporain rivalisant avec le modèle classique centré sur l’Europe ou l’Amérique du Nord.