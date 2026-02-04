Culture

Exposition. L’Atelier 21 présente «Les natures invisibles» de Najia Mehadji et Yamou au comptoir des mines de Marrakech

Najia Mehadji et Abderrahim Yamou

Najia Mehadji et Abderrahim Yamou. . adil gadrouz

Du 5 février au 8 mars 2026, la galerie L’Atelier 21 réunit Najia Mehadji et Yamou au Comptoir des Mines de Marrakech pour «Les natures invisibles», une exposition inédite qui explore, à travers l’abstraction, les forces vitales du vivant et leur résonance cosmique.

Par La Rédaction
Le 04/02/2026 à 11h39

La galerie d’art L’Atelier 21 présente l’exposition Les Natures invisibles de Najia Mehadji et Yamou du 5 février au 8 mars 2026 au comptoir des Mines de Marrakech.

Les œuvres inédites de ces deux artistes explorent les forces vitales du vivant et leurs résonances cosmiques à travers deux démarches majeures de l’art contemporain. Ce dialogue sensible entre deux figures emblématiques de la scène artistique contemporaine, dont les recherches plastiques, bien que distinctes, se rejoignent dans une même attention portée aux énergies fondamentales de la nature.

L’exposition met en lumière le lien intime entre formes organiques et dimension cosmique, invitant le regard à circuler entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.

Peinture, matière et mouvement deviennent ici les vecteurs d’une exploration du vivant, où les œuvres de Najia Mehadji et de Yamou s’affranchissent de toute représentation littérale pour révéler des dynamiques invisibles, des rythmes et des forces en perpétuelle transformation.

Dans le texte du catalogue, le commissaire de l’exposition Olivier Rachet éclaire ce rapprochement en soulignant que «l’art ne reproduit pas le visible de façon littérale, mais rend perceptible le souffle cosmique de l’univers, l’impalpable présence de l’infini dans chaque portion de réalité». Il inscrit ainsi le travail des deux artistes dans la lignée de l’abstraction moderniste, marquée notamment par la rencontre avec le motif de l’arabesque.

Yamou. Boréal-146x114.

Loin d’un simple héritage ornemental, cette arabesque devient chez Mehadji et Yamou un élément vivant, traversé par le mouvement, l’énergie et la respiration du monde. «S’il n’est pas interdit de percevoir dans leurs œuvres des évocations florales, végétales ou paysagères, celles-ci ne prennent sens qu’à travers le lien qu’elles entretiennent avec le cosmos, le vivant et le non-visible», précise encore Olivier Rachet.

Avec Les natures invisibles, L’Atelier 21 offre ainsi une expérience contemplative où l’œuvre devient espace de circulation entre matière et immatérialité, entre nature et infini, invitant le spectateur à une lecture intérieure du monde.

Par La Rédaction
Le 04/02/2026 à 11h39
#exposition#Art#Yamou#Mehadji#l'Atelier 21#comptoir des mines

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition égyptienne: la khayamiyya s’invite à Rabat, sous la tente du dialogue

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition. L’artiste peintre Tahar Ben Jelloun «au gré de la lumière» à la galerie d’art L’Atelier 21

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition: Quand le caftan marocain et son savoir-faire communient avec Salvador Dalí

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition: Ilham Laraki Omari dialogue avec le temps à la galerie de la Fondation Mohammed VI à Rabat

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Population en sécurité, ville fantôme: voici à quoi ressemble Ksar El Kébir après son évacuation
3
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
4
Après l’indépendance, la reconnaissance: la Kabylie s’invite à la Knesset israélienne
5
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
6
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
7
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
8
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
Revues de presse

Voir plus