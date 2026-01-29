Culture

Exposition égyptienne: la khayamiyya s’invite à Rabat, sous la tente du dialogue

Exposition organisée par l'ambassade d’Égypte de panneaux décoratifs traditionnels pour l’intérieur des tentes khayamiyya égyptiennes, à la galerie Abla Ababou. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/01/2026 à 19h56

VidéoÀ Rabat, l’art textile égyptien sort des sables du temps pour dialoguer avec les traditions marocaines. À travers une exposition consacrée à la khayamiyya, l’ambassade d’Égypte met en lumière un patrimoine séculaire où la tente devient espace de mémoire, de création et de transmission.

L’ambassade d’Égypte au Maroc organise, du 29 janvier au 17 mars 2026, en partenariat avec la Galerie Abla Ababou à Rabat, une exposition consacrée à des panneaux textiles décoratifs traditionnels destinés à l’intérieur des tentes, ces lieux profonds de rencontre, de création et de transmission.

Dans une déclaration pour Le360, l’ambassadeur d’Égypte au Maroc, Ahmed Nehad Abdel-Latif, a rappelé que, dans son pays, l’intérieur des tentes «était orné, et l’est encore aujourd’hui, par des panneaux de tissus joliment dessinés et colorés». «C’est une tradition séculaire qui ressemble à celle du Maroc», a-t-il souligné devant les différents modèles exposés pour la première fois au Royaume.

Bien plus qu’un simple abri, la tente apparaît ici comme un espace social et symbolique, souvent richement décoré, pensé pour accueillir et célébrer les moments clés de la vie quotidienne. L’exposition, explique l’ambassadeur, «met en lumière la khayamiyya, une tradition égyptienne historique de panneaux textiles décoratifs cousus à la main destinés à la fabrication de tentes, et dont on retrouve des échos dans les arts textiles marocains».

À la croisée du patrimoine et de la création contemporaine, les œuvres présentées interrogent la mémoire, la transmission et la réinvention des savoir-faire traditionnels. Le commissaire de l’exposition, Seif El Rashidi, historien de l’art et designer, a rappelé qu’il joue depuis de nombreuses années un rôle majeur dans la promotion de la khayamiyya, notamment à travers son ouvrage de référence «The Tentmakers of Cairo», né de «l’engagement de longue date auprès des artisans du Caire».

De nombreuses pièces exposées, a-t-il précisé, «témoignent d’un rapport très personnel au patrimoine égyptien». Elles reflètent également «la volonté d’approfondir les relations culturelles et artistiques entre deux pays où la culture est considérée comme un moteur fondamental du développement», a de nouveau insisté Ahmed Nehad Abdel-Latif.

Lire aussi : Diapo-Vidéo. Égypte: au Caire, spectacle pharaonique et défilé de momies royales

Selon lui, le thème «Dialogue sous la tente» ouvre un espace où les pratiques artisanales deviennent un langage artistique vivant et contemporain, révélant les liens culturels profonds qui unissent l’Égypte et le Maroc. Plusieurs artistes égyptiens participent à cette exposition, ouverte au public jusqu’au 17 mars 2026.

Sous les motifs cousus à la main et les couleurs patinées du textile, la tente se fait passerelle. Entre Rabat et Le Caire, la khayamiyya rappelle que les fils du patrimoine, lorsqu’ils sont patiemment entretenus, savent encore tisser un dialogue vivant entre les cultures.

Galerie Abla Ababou: 57, avenue Mehdi Ben Barka, 10.000, Rabat-Souissi, jusqu’au 17 mars 2026.

