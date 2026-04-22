Culture

Exposition. Larbi Cherkaoui explore les limites de la lettre à L’Atelier 21

VidéoL’artiste plasticien Larbi Cherkaoui investit, depuis ce mardi 21 avril et jusqu’au 23 mai 2026, les cimaises de la galerie L’Atelier 21 à Casablanca. Cette nouvelle exposition explore la plasticité de la lettre, sublimée tant par la rigueur de la forme que par la spontanéité du geste. En poussant le signe calligraphique vers des expérimentations inédites — du monumental à l’infiniment petit —, l’artiste livre ici les clés de son univers. Entretien.

Par Qods Chabâa et Khalil Essalak
Le 22/04/2026 à 16h29
#Exposition#L'Atelier 21#Artiste plasticien#Larbi Cherkaoui#Casablanca

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