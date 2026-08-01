Société

Canicule: affluence exceptionnelle sur la plage de Mehdia

La plage de Mehdia prise d'assaut par les estivants, le samedi 1er août 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/08/2026 à 20h01

VidéoSous une chaleur avoisinant les 38°C, la plage de Mehdia a fait le plein ce samedi. Des milliers d’estivants ont convergé vers cette station balnéaire prisée pour profiter de la fraîcheur de l’océan atlantique.

La plage de Mehdia, près de Kénitra, a connu ce samedi une affluence exceptionnelle, favorisée par le pic de chaleur qui a touché plusieurs régions du Royaume. Sous des températures avoisinant les 38°C, des dizaines de milliers d’estivants ont convergé vers le littoral pour profiter de la fraîcheur de l’océan Atlantique.

Réputée pour sa vaste étendue de sable fin et sa corniche aménagée, cette station balnéaire, située à une trentaine de kilomètres au nord de Rabat, a accueilli un public venu de Kénitra, du nord du Gharb, de Rabat-Salé et même de Meknès.

Avec ses cafés, ses restaurants et ses commerces de proximité, la corniche constitue l’un des principaux lieux de vie de la station balnéaire. Les visiteurs mettent aussi en avant la propreté des lieux, rendue possible par un entretien régulier du site.

Plusieurs visiteurs déplorent toutefois l’occupation d’une partie du domaine public maritime par des loueurs de parasols et de chaises, estimant que cette activité réduit sensiblement l’espace accessible aux baigneurs. Ils appellent les autorités communales à mieux encadrer cette activité afin de garantir un partage plus équilibré de la plage.

Le site dispose par ailleurs de plusieurs parkings payants destinés à accueillir l’afflux de véhicules durant la saison estivale.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/08/2026 à 20h01
#Mehdia#kénitra#Plage#Littoral#atlantique#canicule#Station balnéaire

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