Mehdia: un chantier de 9 millions de dirhams pour sécuriser la route du port

Fragilisée par plusieurs éboulements ces dernières années, la route reliant Kénitra au port de pêche de Mehdia fait l'objet d'un important chantier de sécurisation. (Y.Mannan/Le360)

Les travaux de sécurisation et d’aménagement de la route reliant Kénitra au port de Mehdia progressent à un rythme soutenu. Ce chantier, qui concerne un tronçon longeant une falaise instable surplombant le port de pêche, vise à rétablir dans les meilleurs délais des conditions de circulation sûres pour les usagers.

Le projet prévoit l’élargissement de la chaussée ainsi que des travaux de confortement de la falaise afin de stabiliser le versant et de protéger durablement l’infrastructure routière contre les risques d’éboulement. D’un coût global estimé à 9 millions de dirhams, l’opération porte sur un linéaire d’environ 600 mètres.

Interrogé par Le360, Mohamed, un habitant de Kénitra, souligne l’importance de cet axe routier, qui constitue un lien stratégique entre la ville, le port de pêche de Mehdia et la station balnéaire. «Cette route est essentielle pour les déplacements quotidiens des habitants, mais aussi pour le transport des marchandises en provenance du port», explique-t-il.

Ce chantier intervient après plusieurs épisodes d’instabilité ayant affecté cette portion de route. Le 29 décembre 2022, un éboulement spectaculaire s’était produit sur la route secondaire reliant Kénitra au port de pêche de Mehdia. L’effondrement d’une partie de la falaise avait entraîné la chute de blocs rocheux sur la chaussée, provoquant d’importants dégâts matériels, sans faire de victimes.

Plus récemment, en mai 2026, un nouvel affaissement partiel de la falaise dominant la corniche de Mehdia avait ravivé les inquiétudes des riverains, rappelant la vulnérabilité géologique du site face aux phénomènes d’érosion.