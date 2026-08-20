Société

La plage de Rabat prise d’assaut par les estivants sous la canicule

Plage de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassin Mannan
Le 20/08/2026 à 13h55

VidéoSous l’effet de la canicule, la plage de Rabat a attiré des milliers d’estivants venus de différents quartiers de la capitale. Entre baignade, détente, cafés, restaurants et clubs de surf, ce site balnéaire urbain confirme son rôle de refuge estival pour les habitants en quête de fraîcheur.

Sous la canicule, la célèbre plage de Rabat a été prise d’assaut par les estivants venus de divers quartiers à la recherche de détente, de fraîcheur et de tranquillité. Sur place, des milliers d’estivants ont foulé, dès les premières heures de la matinée, le sable fin de cette baie que la Wilaya de Rabat a modernisée à travers plusieurs installations de loisirs et de sports nautiques.

On y trouve notamment des cafés, des restaurants ainsi que des clubs de surf destinés aux amateurs de sports nautiques. Ces équipements contribuent à renforcer l’attractivité de cette plage urbaine, devenue l’un des principaux lieux de détente de la capitale durant la période estivale. Un dispositif de sécurité, assuré par la police et les Forces auxiliaires, veille sur la quiétude des estivants. En parallèle, un important service d’entretien est mobilisé pour préserver la propreté et l’hygiène du site.

Les baigneurs ont néanmoins, eux aussi, une responsabilité dans la préservation de la salubrité de la plage. Le respect des lieux, la gestion des déchets et la protection du cadre naturel restent essentiels pour maintenir l’attractivité de cet espace très fréquenté.

Autre note positive: la Wilaya a installé des panneaux de signalisation interdisant l’accès aux animaux ainsi que la pratique du football sur la plage. Reste à voir si cette décision sera effectivement respectée par les estivants.

Entre forte affluence, chaleur estivale et nouveaux aménagements, la plage de Rabat confirme sa place parmi les lieux les plus fréquentés de la capitale en été. Mais son attractivité dépendra aussi de la capacité des visiteurs à respecter les règles mises en place pour préserver la propreté, la sécurité et la tranquillité du site.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassin Mannan
Le 20/08/2026 à 13h55
#Plage#Mer#Rabat#loisirs#famille#été#canicule#chaleur

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