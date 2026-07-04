Société

Tanger: la corniche de Merkala, refuge privilégié des familles durant les nuits de canicule

Vue de la corniche de Merkala, refuge des familles lors des nuits de forte chaleur. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 04/07/2026 à 16h30

VidéoÀ Tanger, la vague de chaleur a transformé la corniche de Merkala en un espace de rassemblement privilégié. Chaque soir, des familles venues de différents quartiers s’y installent pour profiter de la fraîcheur du littoral et prolonger leurs soirées jusque tard dans la nuit. Reportage.

Face à la vague de chaleur qui touche Tanger, la corniche de Merkala est devenue, au fil des soirées, un véritable point de rencontre pour les habitants.

Dès le crépuscule, cet espace en bord de mer s’impose comme une alternative privilégiée pour s’installer au grand air, loin de l’atmosphère étouffante des habitations. Chaque soir, de nombreuses familles délaissent ainsi leurs quartiers pour venir profiter de la fraîcheur et de la brise marine.

Longtemps fréquenté principalement par les habitants de quartiers populaires comme Bni Makada, El Aouama, Bir Chifa, Drissia ou Mesnana, le site attire aujourd’hui des visiteurs venus de l’ensemble de la ville.

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Comme le souligne un habitant: «Le littoral de Merkala a toujours été un refuge pour les quartiers populaires, mais aujourd’hui on observe un flux important de familles venant de tous les quartiers de Tanger. Elles viennent ici pour échapper à la chaleur des zones urbaines.»

À la tombée de la journée, la corniche change de visage. Le bord de mer devient le point de ralliement naturel des familles venues chercher un peu de répit face à la chaleur. Elles arrivent équipées de leur ravitaillement, thé et pâtisseries maison en tête, et s’installent pour de longues heures de détente.

La nuit venue, le bord de mer s’anime dans un calme bienveillant. Pour les familles qui s’y retrouvent, le lieu devient un espace de liberté où l’on prend le temps de vivre. Un habitué des lieux confie: «Le soir, l’ambiance est totalement différente. Il y a du monde, mais c’est calme. Tout le monde vient pour se détendre, marcher ou simplement profiter de la mer.»

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«On ne peut pas rester à la maison avec cette chaleur. Ici, au moins, on respire. On apporte à manger, on discute et on profite de la brise jusque très tard avant de rentrer.»

La corniche est également devenue un lieu privilégié pour les sportifs. Les pistes aménagées pour la marche et la course connaissent une forte affluence, offrant des conditions bien plus agréables à la tombée de la nuit.

L’éclairage public et la proximité de la mer renforcent l’attrait du site, comme le résume un habitué : «La nuit, l’ambiance est exceptionnelle. C’est à ce moment-là que le lieu révèle toute sa beauté.»

La corniche de Merkala s’impose aujourd’hui comme un espace de respiration essentiel, un lieu où les habitants, au-delà de leurs différences sociales ou géographiques, se rejoignent pour apprécier la douceur des soirées en bord de mer.

Par Said Kadry
Le 04/07/2026 à 16h30
#Maroc#Tanger#Merkala#Refuge#Canicule#Tourisme

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