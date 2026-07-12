Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Les services de santé de Guenfouda renforcent les actions de prévention face à une vague de chaleur dépassant les 40 degrés. (M.Chellay/Le360)

À Guenfouda, dans la province de Jerada, la chaleur atteint des niveaux élevés avec des températures dépassant les 40 degrés. Dans ce contexte marqué par une vague de chaleur persistante, les services de santé ont renforcé leur présence auprès des habitants afin de les sensibiliser aux précautions à prendre et de prévenir les éventuelles complications liées aux fortes températures.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a renouvelé son appel aux citoyens à respecter les mesures de prévention afin de se prémunir contre les effets sanitaires de cette vague de chaleur.

Sur le terrain, au dispensaire rural de Guenfouda, les équipes médicales se mobilisent pour aller à la rencontre des habitants et leur rappeler les gestes essentiels à adopter. «La ville connaît des températures élevées depuis plusieurs jours. Cette situation nous oblige à organiser des séances de sensibilisation pour expliquer aux citoyens l’importance de boire beaucoup d’eau et d’éviter de sortir pendant les périodes de forte chaleur, notamment à midi», explique Dounia Yaâkoubi, infirmière principale au dispensaire.

Les conseils ciblent particulièrement les personnes les plus exposées aux complications liées aux températures élevées. «Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques doivent éviter de rester dans des endroits très chauds et privilégier les lieux frais et bien aérés», poursuit-elle.

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Au dispensaire, les professionnels de santé prennent déjà en charge des patients présentant des symptômes liés à l’épuisement dû à la chaleur. «Nous recevons des personnes souffrant de fièvre, de vertiges, de céphalées ou encore de nausées. Nous intervenons rapidement en mettant en œuvre des mesures de refroidissement pour faire baisser leur température corporelle, puis nous les orientons vers l’hôpital provincial lorsque leur état clinique le nécessite», explique la professionnelle de santé.

Face à cette situation, la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale a renforcé son dispositif d’accompagnement. «Notre stratégie repose sur des mesures anticipatives, préventives et curatives pour faire face aux effets des vagues de chaleur et réduire les risques, notamment chez les catégories les plus vulnérables», souligne Mohamed Jbilo, délégué provincial de la Santé à Jerada.

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Cette mobilisation prend également en considération la situation particulière de la province, qui compte plusieurs patients atteints de silicose. «Cette catégorie peut être davantage exposée aux difficultés liées aux fortes chaleurs. C’est pour cela que nous avons mis à leur disposition une ambulance qui fonctionne 24 heures sur 24 afin d’assurer une intervention rapide si nécessaire», précise le responsable.

Alors que la vague de chaleur se poursuit, les autorités sanitaires appellent la population à redoubler de vigilance et à respecter les mesures de prévention recommandées pour limiter les risques liés aux fortes températures. «Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire de l’eau, éviter toute exposition au soleil entre 11 heures et 17 heures et limiter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes de la journée», rappelle Mohamed Jbilo.