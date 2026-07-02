Vague de chaleur: le ministère de la Santé appelle à la vigilance et à la prévention

Silhouette en contre-jour se rafraîchissant avec de l'eau sur fond de soleil couchant. (Photo d'illustration)

Face à la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du Royaume, le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle, dans un communiqué, les citoyens à redoubler de vigilance afin de limiter les risques sanitaires liés aux fortes températures.

Les autorités insistent, en particulier, sur la protection des publics les plus vulnérables: enfants, seniors, femmes enceintes et citoyens souffrant de pathologies chroniques. Une vigilance accrue est également requise pour les travailleurs ou les sportifs dont l’activité physique les expose directement aux rigueurs du soleil.

Dans ce contexte, le ministère recommande de s’hydrater régulièrement tout au long de la journée, même en l’absence de sensation de soif, d’éviter les déplacements et les activités en extérieur durant les heures les plus chaudes, entre midi et 16 heures, et de privilégier autant que possible les lieux frais ou correctement ventilés. Il est également conseillé de porter des vêtements légers et amples et de limiter les efforts physiques non indispensables.

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Les autorités sanitaires appellent par ailleurs les familles et les proches à faire preuve de solidarité envers les personnes fragiles, en prenant régulièrement de leurs nouvelles, en veillant à leur hydratation et en s’assurant qu’elles respectent les mesures de prévention recommandées.

Le ministère appelle par ailleurs les citoyens à rester attentifs aux symptômes évocateurs d’un coup de chaleur ou d’une déshydratation. En présence d’une forte fièvre, d’une fatigue inhabituelle, de vertiges, de maux de tête, d’une soif intense, de crampes, de confusion, d’une somnolence anormale ou d’une altération de la vigilance, il préconise de consulter sans délai l’établissement de santé le plus proche afin de bénéficier d’une prise en charge adaptée.

En parallèle, le ministère rappelle avoir activé, dès le mois de juin comme chaque année, le dispositif sanitaire national dédié aux vagues de chaleur.

Celui-ci prévoit le renforcement de la veille sanitaire à l’échelle territoriale, la mobilisation des services d’urgence et de l’aide médicale urgente, la continuité des prestations de soins, la sécurisation des stocks de médicaments ainsi que le renforcement des actions de sensibilisation destinées à informer la population sur les risques liés aux épisodes de fortes chaleurs.

À travers cet appel, le ministère réaffirme l’importance du respect des consignes de prévention et de la solidarité envers les personnes les plus exposées, afin de réduire les conséquences sanitaires de cette vague de chaleur et de préserver la santé de l’ensemble de la population.