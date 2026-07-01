Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi au Maroc

La plage d’Imesouane, à 90 kilomètres au nord d’Agadir. (M.Oubarka/Le360)

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/07/2026 à 13h55

Ainsi, une vague de chaleur (44/46° C) est prévue, de mercredi à vendredi, dans les provinces de Zagora, Tata, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Aousserd et Oued Ed-Dahab, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (41/44 °C) concernera, durant la même période, les provinces de Kénitra, Taounate, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Settat, Youssoufia, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Marrakech et Taroudant.

Lire aussi : Les océans mondiaux ont atteint un pic de chaleur en juin

De même, les provinces de Larache, Salé, Rabat, Skhirate-Temara, Nouaceur, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Benslimane, Mediouna, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Ouezzane, Khenifra et Béni Mellal, connaitront durant la même période des températures oscillant entre 38 et 41°C.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (15-25 mm) seront enregistrées, ce mercredi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Taourirt, Jerada, Tinghir et Zagora.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/07/2026 à 13h55
#Météo#Vague de chaleur#Bulletin d’alerte#averses orageuses#Grêle#DGM

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