Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi au Maroc

Ainsi, une vague de chaleur (44/46° C) est prévue, de mercredi à vendredi, dans les provinces de Zagora, Tata, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Aousserd et Oued Ed-Dahab, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (41/44 °C) concernera, durant la même période, les provinces de Kénitra, Taounate, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Settat, Youssoufia, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Marrakech et Taroudant.

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De même, les provinces de Larache, Salé, Rabat, Skhirate-Temara, Nouaceur, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Benslimane, Mediouna, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Ouezzane, Khenifra et Béni Mellal, connaitront durant la même période des températures oscillant entre 38 et 41°C.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (15-25 mm) seront enregistrées, ce mercredi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Taourirt, Jerada, Tinghir et Zagora.