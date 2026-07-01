Casablanca: un dangereux proxénète neutralisé, voici son mode opératoire

La Gendarmerie royale de Casablanca a arrêté un proxénète qui exploitait des appartements meublés pour y tourner des vidéos à caractère pornographique.. DR

L’arrestation d’un proxénète, qui faisait l’objet d’une surveillance judiciaire pour des soupçons de prostitution et de gestion de lieux de débauche, a conduit les enquêteurs de la Gendarmerie royale de la région de Casablanca à la découverte d’un véritable pot aux roses.

Il s’agit de «l’exploitation d’appartements meublés dans un quartier chic de Casablanca par des réseaux de prostitution». Ce pot aux roses a été découvert à la suite de l’expertise effectuée sur un disque numérique de stockage contenant des vidéos, qui était en possession du mis en cause.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur cette affaire dans son édition du 2 juillet, «les enquêteurs ont découvert des contenus et des fantasmes pornographiques horribles sur le disque numérique saisi».

En effet, «le mis en cause exploitait des appartements meublés pour tourner des contenus pornographiques». Des séquences montrant des ébats sexuels, dont des scènes de groupe, étaient stockées sur le disque dur saisi. De même, poursuit le quotidien, «des comportements voyeuristes, notamment des cas de clients dont le plaisir consiste uniquement à observer des scènes érotiques, sans implication charnelle directe, ont également été enregistrés».

D’après les mêmes sources, «le proxénète neutralisé organisait des rencontres et prostituait des femmes selon les demandes et les caprices de ses clients, dont certains étaient mariés».

Ensuite, les scènes étaient filmées et enregistrées à des fins non avouées, à l’insu des personnes impliquées. Apparemment, supposent les sources du quotidien, les vidéos et les images en question serviraient à des fins de chantage ou de catalyseur de désir afin d’attirer d’autres clients potentiels.

Le mis en cause a été écroué et demeure à la disposition de l’enquête ouverte par les éléments de la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent. Toutes les personnes identifiées sur les enregistrements vidéo stockés sur le disque numérique saisi par les enquêteurs seront convoquées dans le cadre de cette enquête, qui permettra d’élucider toutes les ramifications de cette affaire, ajoutent les mêmes sources.