L’Europe frappée par la canicule, records de chaleur absolus en France

Coucher du soleil sur Paris le 1er juillet 2025, alors que la ville est en alerte rouge en raison des températures extrêmes.. AFP or licensors

Il s’agit de la deuxième vague à frapper l’Europe de l’Ouest en moins d’un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l’activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment ces vagues de chaleur.

. France: deux enfants morts de chaleur

En France, des records absolus de chaleur ont été battus comme à Rennes (Ouest) avec 40,6°C, ou Bordeaux avec 41,9°C. Record national à Chateaumeillant (centre) avec 43,3°C.

Deux enfants de deux et quatre ans ont été retrouvés morts de chaud dans la voiture de leurs parents à Carpentras (sud), et 13 personnes ont péri par noyade ce weekend en cherchant de la fraîcheur.

L’indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes sur 30 stations de référence, a atteint 29,2°C selon la valeur provisoire établie lundi, un «record» pour le mois de juin, a précisé Météo-France.

🔴🟠Un épisode caniculaire étendu, durable et intense, est en cours sur l'Hexagone. La chaleur atteint un niveau exceptionnel qui devrait durer jusqu’à jeudi au moins. De nombreux départements sont en Vigilance canicule rouge ou orange.



Le point 👉https://t.co/tmD15ys43p pic.twitter.com/Hdp9EVLlh2 — Météo-France (@meteofrance) June 22, 2026

Autre record, l’agence météorologique a placé pour la journée de mardi plus de la moitié des départements (54) en vigilance rouge canicule, le niveau d’alerte maximal. Quelque 38,8 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population française, seront concernées par le niveau de vigilance le plus élevé.

Un total de 1.342 écoles et collèges sont fermés lundi.

. Péninsule ibérique: «chaleur intense»

En Espagne, la vague de chaleur a d’abord touché le Pays basque (nord), où l’alerte rouge a sonné quand le mercure a dépassé les 40ºC. Avant de gagner le Sud, à Cordoue où les rues étaient presque désertes, ou Séville qui se prépare pour mardi. A Madrid, où le mercure a atteint 40ºC lundi, les autorités ont ouvert un «abri climatique» pour les sans-abri et personnes vulnérables.

Predicción semanal:



➡️Lunes a miércoles: continúa la ola de calor en la Península y Baleares con máximas generalizadas por encima de 34 ºC , en los valles podrían superar los 40 ºC. Noches tropicales, generalizadas en Baleares, sur peninsular y valles del norte peninsular.

(1/2) pic.twitter.com/jZEEvE8ldi — AEMET (@AEMET_Esp) June 22, 2026

Clarisa Arismendi, médecin de 38 ans, a raconté à l’AFP à Cordoue qu’elle mangeait une glace parce cette chaleur était «horrible», que cela lui donnait «une impression de catastrophe», que c’était «épouvantable», «vraiment, vraiment terrible».

Au Portugal, mardi sera la journée la plus chaude, selon l’agence météorologique.

. Benelux: «chaleur oppressante»

Plus au nord, cette semaine pourrait être «la plus chaude jamais enregistrée en Belgique», avec une température moyenne supérieure à 27°C, selon David Dehenauw, responsable des prévisions à l’institut météorologique IRM. Certains trains aux heures de pointe ont été annulés lundi et mardi, a affirmé la SNCB, la société nationale des chemins de fer.

Aux Pays-Bas, les températures pourraient grimper jusqu’à 37°C d’ici la fin de la semaine, selon les prévisions locales. Un «code jaune» est en vigueur dans tout le pays en raison d’une «chaleur désagréable et oppressante».

Allemagne: hausse des noyades

La canicule a accru le nombre de noyades accidentelles avec cinq décès au cours du weekend, selon la police lundi. Deux hommes de 20 et 22 ans se sont noyés dans des lacs en Bavière et une femme de 79 ans a péri dans la mer Baltique. Deux autres personnes se sont noyées dans des lacs au Brandenburg et en Rhénanie du Nord-Westphalie.

La chaleur ne frappe pas encore trop fort, mais le plus dur est à venir, la barre des 40°C pourrait être franchie jeudi et vendredi dans l’ouest et le sud-ouest. Le record d’Allemagne - 41,2°C – pourrait tomber.

. Royaume-Uni: «chaleur extrême»

Une alerte rouge pour «chaleur extrême» a été déclarée pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du Royaume-Uni, événement rare dans le pays, a annoncé lundi l’agence météorologique britannique Met Office.

⚠️⚠️🔴 Red weather warning issued 🔴⚠️⚠️



Extreme heat across parts of central/southern England and Wales



Wednesday 0900 - Thursday 2100



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/IwXnyU1E7y — Met Office (@metoffice) June 22, 2026

«Les températures maximales à l’ombre dépasseront 37°C et pourront même atteindre 38 à 40°C à certains endroits» d’une zone qui comprend Londres, Birmingham, Cardiff au pays de Galles.

. Europe Centrale: jusqu’au weekend

En Suisse, il est très probable que la chaleur se poursuive jusqu’au weekend prochain, avec un niveau de température encore légèrement en hausse à partir de mardi, pour atteindre son apogée en deuxième partie de semaine, selon MétéoSuisse.

La #canicule s'intensifie en Suisse. Après la prolongation hier des avis de canicule jusqu'au weekend prochain, certaines zones de plaine du nord des Alpes et du Valais sont passées aujourd'hui du niveau 3 au niveau 4 (sur 4). Voir le #blogmeteosuisse : https://t.co/p1N3sqF4Pw — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 22, 2026

Même tendance en Autriche où la vague de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des températures supérieures à 35°C sur une grande partie du pays, selon le service météorologique national.

. Températures élevées dans les Balkans

Dans les Balkans, des températures élevées sont prévues dans certaines régions de Croatie et de Serbie au cours des prochains jours, le mercure pouvant atteindre 35°C.