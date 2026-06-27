Météo. Les températures s’envolent, un pic de chaleur attendu lundi

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage de Salé. . FADEL SENNA / AFP

Une vague de chaleur s’installe sur le Maroc à partir de ce samedi et devrait se prolonger jusqu’à vendredi prochain, avec une intensification progressive à partir de lundi. Des orages locaux, des vents forts et des chasses-sable viendront ponctuer une semaine marquée par des températures dépassant par endroits les 42°C.

Samedi: chaleur et orages sur les reliefs

La journée de samedi est caractérisée par des températures élevées dans l’Oriental, la vallée de la Moulouya, les plaines intérieures et le Sud-Est, ainsi que dans l’est et le sud des provinces du Sud. Le matin et la nuit, des nuages bas denses accompagnés de nappes de brouillard locales se formeront sur les plaines atlantiques.

Des cellules orageuses se développeront sur le Moyen Atlas et ses environs immédiats, la vallée de la Moulouya et les hauts plateaux orientaux, avec des averses locales parfois accompagnées de grêle. Des orages ponctuels restent également probables sur le Haut Atlas. Des vents modérés à relativement forts souffleront sur les côtes du Centre, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec des épisodes de chasse-sable locaux.

Les températures maximales atteindront 38 à 42°C sur les hauts plateaux orientaux, le Sud-Est et l’est et le sud des provinces du Sud. Dans le Saïss, les plateaux des phosphates et des Ouled Ziane, la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et des Rehamna, l’intérieur du Souss et le reste des provinces du Sud, les maximales se situeront entre 32 et 38°C. Les zones proches du littoral et les hauteurs atlasiques afficheront 22 à 28°C, et le reste du pays entre 28 et 32°C.

Dimanche: extension de la chaleur et nouvelles perturbations

La chaleur se maintient dimanche sur la région orientale, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud. Les côtes atlantiques seront voilées par des nuages bas denses accompagnés de brumes et de brouillards matinaux.

Des nuages instables se développeront sur le Moyen et le Haut Atlas ainsi que dans la région orientale, pouvant générer des averses ou des pluies orageuses locales. Des vents relativement forts toucheront les côtes du Centre et les provinces du Sud, avec des chasses-sable ponctuelles. Les températures poursuivent leur hausse et concernent désormais la majorité des régions du Royaume.

Lundi: pic de chaleur sur une large partie du territoire

Lundi marque le début de l’intensification de la vague de chaleur. Les plaines du nord et du centre, le Chiadma, le Souss, le Sud-Est, la région orientale et le sud des provinces du Sud seront les zones les plus affectées. Le matin, des nuages bas et des brouillards locaux se formeront sur la façade méditerranéenne, le nord de la région orientale et les plaines atlantiques septentrionales et centrales.

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L’après-midi, des cumulus instables se développeront sur le Moyen et le Haut Atlas, le Sud-Est, la région orientale et le nord-est des provinces du Sud, avec des averses ou des pluies orageuses locales possibles. Les vents relativement forts se poursuivent sur les côtes du Centre et les provinces du Sud, accompagnés de chasse-sable par endroits.

Du mardi au vendredi: la chaleur s’installe dans la durée

La vague de chaleur persiste de mardi à vendredi inclus, avec des conditions chaudes à très chaudes localement, en particulier dans le Souss, les plaines du nord et du centre et le sud et le Sud-Est du Royaume. Chaque après-midi, des nuages instables resteront susceptibles de donner lieu à des averses ou des pluies orageuses sur les reliefs atlasiques, la région orientale et le Sud-Est.

Des vents relativement forts à forts souffleront sur les provinces du Sud, le Sud-Est, les côtes du Centre, la région orientale et les hauteurs de l’Atlas, avec des épisodes de chasse-sable locaux. Les températures diurnes enregistreront une hausse sensible dans la majorité des régions du pays tout au long de cette période.

Face à ces conditions, la DGM appelle à éviter toute exposition directe au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, à s’hydrater abondamment et à surveiller attentivement les enfants, les personnes âgées et les malades.

Une vigilance particulière est recommandée pour les travailleurs en plein air. Dans les zones exposées aux orages, la prudence s’impose également face aux risques de crues soudaines et de chutes de grêle.