Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages (20 à 30 mm) seront enregistrées, samedi de 13h00 à 23h00, dans les provinces de Khénifra, Ifrane, Jerada, Boulemane et Midelt.
Par ailleurs, une vague de chaleur (38/40°C) concernera, dimanche, les provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Khouribga, Errachidia, Taroudant, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Settat, El Kelâa des Seraghna, Marrakech, Rehamna, Figuig, Jerada, Youssoufia, Khénifra et Taounate.
Le même phénomène, avec des températures oscillant entre 40 et 44°C intéressera, durant la même journée, les provinces de Zagora, Tata, Es-semara, Assa-Zag, Aousserd, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Tinghir.
En outre, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Khouribga, Sidi Bennour, Essaouira, Khémisset et Meknès connaîtront, de lundi à mercredi prochains, une vague de chaleur avec des températures variant entre 40 et 43°C.
Des températures allant de 42 à 45°C sont attendues, durant la même période, à El Kelâa des Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Aousserd, Settat, Chichaoua et Marrakech.