Société

Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Des averses orageuses sont attendues ce dimanche 28 juin 2024 dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages ainsi qu’une vague de chaleur sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/06/2026 à 12h12

Ainsi, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orage (20 à 30 mm) seront enregistrées, dimanche de 14h00 à 22h00, dans les provinces de Boulemane, Midelt et Figuig.

Par ailleurs, une vague de chaleur (38/40°C) concernera, dimanche, les provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Khouribga, Errachidia, Taroudant, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Settat, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Figuig, Jerada, Youssoufia, Khénifra et Taounate.

Le même phénomène, avec des températures oscillant entre 40 et 44°C, intéressera, durant la même journée, les provinces de Zagora, Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Aousserd, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Tinghir.

En outre, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Khouribga, Sidi Bennour, Essaouira, Khémisset, Meknès, Safi, Agadir-Ida-Outanane et Inezgane-Aït Melloul connaîtront, de lundi à mercredi prochains, une vague de chaleur avec des températures variant entre 40 et 43°C.

Des températures allant de 42 à 45°C sont attendues, durant la même période, à El Kelâa des Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Aousserd, Settat, Chichaoua, Marrakech, Zagora et Errachidia.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/06/2026 à 12h12
#averses orageuses#rafales de vent#Maroc

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