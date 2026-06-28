Société

Météo. Températures en hausse partout sur le Royaume ce dimanche 28 juin, avec des averses orageuses en altitude sur l’Atlas et l’Oriental

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 28 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/06/2026 à 05h58

Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas denses avec formations brumeuses sur les côtes atlantiques.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses par endroits sur le Moyen et le Haut Atlas et l’Oriental.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud, le Sud-Est et le Souss.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 22/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 28 juin 2026:

Oujda min 19 max 34

Bouarfa min 24 max 38

Al Hoceima min 19 max 24

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 21 max 31

Kénitra min 20 max 30

Rabat min 21 max 26

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 21 max 26

Settat min 17 max 34

Safi min 20 max 30

Khouribga min 17 max 36

Béni Mellal min 21 max 37

Marrakech min 20 max 38

Meknès min 18 max 36

Fès min 20 max 37

Ifrane min 18 max 30

Taounate min 21 max 38

Errachidia min 28 max 41

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 19 max 27

Essaouira min 19 max 28

Laâyoune min 21 max 32

Es-Semara min 20 max 36

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 20 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/06/2026 à 05h58
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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