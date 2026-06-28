Météo. Températures en hausse partout sur le Royaume ce dimanche 28 juin, avec des averses orageuses en altitude sur l’Atlas et l’Oriental

Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas denses avec formations brumeuses sur les côtes atlantiques.
– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses par endroits sur le Moyen et le Haut Atlas et l’Oriental.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud, le Sud-Est et le Souss.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 22/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 16/21°C ailleurs.
– Température en hausse sur la majeure partie du Royaume.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 28 juin 2026:
– Oujda min 19 max 34
– Bouarfa min 24 max 38
– Al Hoceima min 19 max 24
– Tétouan min 22 max 30
– Sebta min 21 max 25
– Mellilia min 20 max 25
– Tanger min 21 max 31
– Kénitra min 20 max 30
– Rabat min 21 max 26
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 17 max 34
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 17 max 36
– Béni Mellal min 21 max 37
– Marrakech min 20 max 38
– Meknès min 18 max 36
– Fès min 20 max 37
– Ifrane min 18 max 30
– Taounate min 21 max 38
– Errachidia min 28 max 41
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 19 max 27
– Essaouira min 19 max 28
– Laâyoune min 21 max 32
– Es-Semara min 20 max 36
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 22 max 42
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 20 max 35.