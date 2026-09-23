Jusqu’à 12°C au-dessus des normales: quelles sont les régions les plus touchées par la canicule

Le Maroc enregistre des températures nettement supérieures aux normales de saison en cette fin septembre. Les écarts atteignent 3 à 12°C selon les régions, avec les valeurs les plus fortes dans le Sud, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le thermomètre a grimpé jusqu’à 42°C à Es-Semara lundi 21 septembre. Taroudant et Agadir ont suivi avec 41°C, devant Guelmim à 40°C, Marrakech a frôlé les 39°C, contre 34°C à Fès-Saïss. Même sur le littoral, les écarts atteignent 4 à 7°C au-dessus des normales. Larache a ainsi relevé 33°C, contre 30°C à Al Hoceïma.

Selon la DGM, cette situation s’explique par la persistance de masses d’air chaud au-dessus du Maroc. Une dépression saharienne, dont l’influence continue de s’étendre vers le nord jusque dans le sud du Royaume, favorise la montée de masses d’air tropicales et chaudes, en particulier sur les régions intérieures et méridionales. Ces masses alimentent aussi une instabilité marquée sur les reliefs de l’Atlas et les plaines avoisinantes, à l’origine d’averses orageuses parfois fortes.

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L’arrivée de l’équinoxe d’automne ne signifie donc pas une baisse immédiate des températures. Des épisodes chauds peuvent se maintenir jusqu’à fin septembre et début octobre, avant une transition progressive vers un climat automnal plus tempéré. D’ailleurs, les prévisions pour les prochains jours confirment le maintien d’un temps chaud à très chaud sur plusieurs régions du pays, avec des risques d’averses orageuses, notamment dans le Sud et le Sud-Est.

Mercredi, la chaleur se maintient dans les provinces du Sud et à l’intérieur du Souss, tandis que le Sud-Est et les plaines intérieures restent relativement chauds. Les nuages bas continuent de se former le matin et la nuit près des côtes, parfois accompagnés de brouillard. Des averses orageuses restent possibles dans les provinces du Sud, avec des rafales de vent modérées à Tanger et dans le Sud.

Jeudi, les températures élevées persistent dans les provinces du Sud, avec des conditions relativement chaudes dans le Sud-Est, à l’intérieur du Souss et des plaines intérieures. Des nuages bas se forment le matin et la nuit, parfois accompagnés de bruine ou de brouillard, avec des rafales de vent modérées. Une légère baisse des températures est attendue dans les plaines centrales et au nord des provinces du Sud, alors qu’elles remontent dans le reste des régions.

Pour la période allant de vendredi à jeudi suivant, le temps devrait rester relativement chaud, voire localement chaud dans le Sud-Est, les provinces du Sud, le Souss et les plaines intérieures. Le ciel sera peu nuageux à temporairement couvert sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec des rafales de vent modérées à assez fortes à Tanger, dans le sud-est et le sud du pays. Les températures devraient baisser progressivement à partir de vendredi, avant de remonter légèrement dès le mardi suivant, avec un contraste thermique persistant entre les régions côtières, intérieures et méridionales.