Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce vendredi 2 octobre, des orages prévus sur l’Atlas

Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, et assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’ouest de la Méditerranée, les côtes centre et le nord-ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.
– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.
– Ondées et orages sur le Rif et l’Oriental.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.
– Température en hausse sur le Souss, les provinces sahariennes, le Gharb et la Chaouia, et en baisse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 2 octobre 2026:
– Oujda min 20 max 33
– Bouarfa min 18 max 29
– Al Hoceïma min 21 max 27
– Tétouan min 21 max 26
– Sebta min 19 max 22
– Mellilia min 21 max 27
– Tanger min 20 max 30
– Kénitra min 20 max 31
– Rabat min 20 max 26
– Casablanca min 20 max 27
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 18 max 35
– Safi min 19 max 32
– Khouribga min 21 max 30
– Béni Mellal min 23 max 34
– Marrakech min 21 max 37
– Meknès min 21 max 34
– Fès min 21 max 33
– Ifrane min 13 max 25
– Taounate min 24 max 33
– Errachidia min 22 max 29
– Ouarzazate min 18 max 30
– Agadir min 19 max 31
– Essaouira min 19 max 28
– Laâyoune min 21 max 36
– Es-Semara min 22 max 40
– Dakhla min 21 max 22
– Aousserd min 28 max 42
– Lagouira min 22 max 31
– Midelt min 14 max 22.