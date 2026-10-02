Société

Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce vendredi 2 octobre, des orages prévus sur l’Atlas

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 2 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2026 à 07h00

Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, et assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’ouest de la Méditerranée, les côtes centre et le nord-ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.

– Ondées et orages sur le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Souss, les provinces sahariennes, le Gharb et la Chaouia, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses, avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages, de jeudi à dimanche

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 2 octobre 2026:

Oujda min 20 max 33

Bouarfa min 18 max 29

Al Hoceïma min 21 max 27

Tétouan min 21 max 26

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 21 max 27

Tanger min 20 max 30

Kénitra min 20 max 31

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 20 max 27

El Jadida min 21 max 27

Settat min 18 max 35

Safi min 19 max 32

Khouribga min 21 max 30

Béni Mellal min 23 max 34

Marrakech min 21 max 37

Meknès min 21 max 34

Fès min 21 max 33

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 24 max 33

Errachidia min 22 max 29

Ouarzazate min 18 max 30

Agadir min 19 max 31

Essaouira min 19 max 28

Laâyoune min 21 max 36

Es-Semara min 22 max 40

Dakhla min 21 max 22

Aousserd min 28 max 42

Lagouira min 22 max 31

Midelt min 14 max 22.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2026 à 07h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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