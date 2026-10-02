Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce vendredi 2 octobre, des orages prévus sur l’Atlas

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, et assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’ouest de la Méditerranée, les côtes centre et le nord-ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.

– Ondées et orages sur le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Souss, les provinces sahariennes, le Gharb et la Chaouia, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses, avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages, de jeudi à dimanche

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 2 octobre 2026:

– Oujda min 20 max 33

– Bouarfa min 18 max 29

– Al Hoceïma min 21 max 27

– Tétouan min 21 max 26

– Sebta min 19 max 22

– Mellilia min 21 max 27

– Tanger min 20 max 30

– Kénitra min 20 max 31

– Rabat min 20 max 26

– Casablanca min 20 max 27

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 18 max 35

– Safi min 19 max 32

– Khouribga min 21 max 30

– Béni Mellal min 23 max 34

– Marrakech min 21 max 37

– Meknès min 21 max 34

– Fès min 21 max 33

– Ifrane min 13 max 25

– Taounate min 24 max 33

– Errachidia min 22 max 29

– Ouarzazate min 18 max 30

– Agadir min 19 max 31

– Essaouira min 19 max 28

– Laâyoune min 21 max 36

– Es-Semara min 22 max 40

– Dakhla min 21 max 22

– Aousserd min 28 max 42

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 14 max 22.