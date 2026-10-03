Société

Météo. Orages sur plusieurs régions et hausse des températures dans une grande partie du Royaume ce samedi 3 octobre

Aït Ben Haddou.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 3 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/10/2026 à 07h01

- Temps assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes et assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna et le Sud-est.

- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Averses orageuses sur le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.

- Ondées et orages sur le Rif et l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Saiss et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 3 octobre 2026:

Oujda min 19 max 31

Bouarfa min 18 max 29

Al Hoceïma min 19 max 26

Tétouan min 20 max 28

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 22 max 24

Tanger min 19 max 26

Kénitra min 20 max 26

Rabat min 20 max 28

Casablanca min 21 max 28

El Jadida min 20 max 26

Settat min 19 max 33

Safi min 20 max 30

Khouribga min 20 max 35

Béni Mellal min 21 max 35

Marrakech min 19 max 38

Meknès min 20 max 32

Fès min 22 max 32

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 23 max 29

Errachidia min 20 max 29

Ouarzazate min 17 max 31

Agadir min 23 max 40

Essaouira min 18 max 23

Laâyoune min 21 max 42

Es-Semara min 21 max 42

Dakhla min 16 max 27

Aousserd min 25 max 41

Lagouira min 22 max 29

Midelt min 14 max 25.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/10/2026 à 07h01
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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