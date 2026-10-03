Météo. Orages sur plusieurs régions et hausse des températures dans une grande partie du Royaume ce samedi 3 octobre

- Temps assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes et assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna et le Sud-est.

- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Averses orageuses sur le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.

- Ondées et orages sur le Rif et l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Saiss et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 3 octobre 2026:

– Oujda min 19 max 31

– Bouarfa min 18 max 29

– Al Hoceïma min 19 max 26

– Tétouan min 20 max 28

– Sebta min 20 max 22

– Mellilia min 22 max 24

– Tanger min 19 max 26

– Kénitra min 20 max 26

– Rabat min 20 max 28

– Casablanca min 21 max 28

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 19 max 33

– Safi min 20 max 30

– Khouribga min 20 max 35

– Béni Mellal min 21 max 35

– Marrakech min 19 max 38

– Meknès min 20 max 32

– Fès min 22 max 32

– Ifrane min 13 max 25

– Taounate min 23 max 29

– Errachidia min 20 max 29

– Ouarzazate min 17 max 31

– Agadir min 23 max 40

– Essaouira min 18 max 23

– Laâyoune min 21 max 42

– Es-Semara min 21 max 42

– Dakhla min 16 max 27

– Aousserd min 25 max 41

– Lagouira min 22 max 29

– Midelt min 14 max 25.