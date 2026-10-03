Météo. Orages sur plusieurs régions et hausse des températures dans une grande partie du Royaume ce samedi 3 octobre

- Temps assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes et assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna et le Sud-est.
- Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.
- Averses orageuses sur le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.
- Ondées et orages sur le Rif et l’extrême sud des provinces sahariennes.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.
- Température en baisse sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Saiss et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 3 octobre 2026:
– Oujda min 19 max 31
– Bouarfa min 18 max 29
– Al Hoceïma min 19 max 26
– Tétouan min 20 max 28
– Sebta min 20 max 22
– Mellilia min 22 max 24
– Tanger min 19 max 26
– Kénitra min 20 max 26
– Rabat min 20 max 28
– Casablanca min 21 max 28
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 19 max 33
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 20 max 35
– Béni Mellal min 21 max 35
– Marrakech min 19 max 38
– Meknès min 20 max 32
– Fès min 22 max 32
– Ifrane min 13 max 25
– Taounate min 23 max 29
– Errachidia min 20 max 29
– Ouarzazate min 17 max 31
– Agadir min 23 max 40
– Essaouira min 18 max 23
– Laâyoune min 21 max 42
– Es-Semara min 21 max 42
– Dakhla min 16 max 27
– Aousserd min 25 max 41
– Lagouira min 22 max 29
– Midelt min 14 max 25.