Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Un homme boit de l'eau à Fès. AFP or licensors

Une vague de chaleur et des averses orageuses sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2026 à 11h10

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 36 et 40°C concerneront de vendredi à dimanche, les provinces de Taroudant, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des averses orageuses (20 à 30 mm), avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages, sont également prévues, vendredi de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Azilal, Rehamna, Boulemane, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Khénifra, Chichaoua et Sefrou.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2026 à 11h10
#Vague de chaleur#Alerte météo#DGM#averses orageuses

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