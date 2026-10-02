Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 36 et 40°C concerneront de vendredi à dimanche, les provinces de Taroudant, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des averses orageuses (20 à 30 mm), avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages, sont également prévues, vendredi de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Azilal, Rehamna, Boulemane, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Khénifra, Chichaoua et Sefrou.