Météo. Temps chaud et averses orageuses dimanche 4 octobre dans plusieurs provinces du Maroc

Temps chaud sur les provinces du Sud et le Souss et assez chaud sur les plaines intérieures.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes centre.
– Passages nuageux denses, la matinée, sur le Rif, le Saïss, Oulmès et les plaines nord-ouest, avec risque d’ondées et d’orages isolés.
– Nuages instables sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, le Rif, l’Oriental et les provinces sahariennes, avec averses orageuses.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 14/20°C sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya et près des côtes, et de 20/24°C partout ailleurs.
– Température en hausse sur l’Oriental et les régions centre et en baisse ou stationnaire ailleurs.
– Mer peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 4 octobre 2026:
– Oujda min 22 max 33
– Bouarfa min 16 max 28
– Al Hoceïma min 22 max 28
– Tétouan min 21 max 23
– Sebta min 21 max 22
– Mellilia min 22 max 25
– Tanger min 21 max 28
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 20 max 28
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 22 max 35
– Safi min 21 max 35
– Khouribga min 20 max 32
– Béni Mellal min 25 max 35
– Marrakech min 24 max 39
– Meknès min 19 max 32
– Fès min 22 max 30
– Ifrane min 15 max 22
– Taounate min 23 max 30
– Errachidia min 18 max 28
– Ouarzazate min 19 max 30
– Agadir min 26 max 40
– Essaouira min 19 max 23
– Laâyoune min 20 max 41
– Es-Semara min 26 max 42
– Dakhla min 18 max 31
– Aousserd min 26 max 39
– Lagouira min 20 max 26
– Midelt min 14 max 24.