Société

Météo. Temps chaud et averses orageuses dimanche 4 octobre dans plusieurs provinces du Maroc

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 4 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/10/2026 à 07h01

Temps chaud sur les provinces du Sud et le Souss et assez chaud sur les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes centre.

– Passages nuageux denses, la matinée, sur le Rif, le Saïss, Oulmès et les plaines nord-ouest, avec risque d’ondées et d’orages isolés.

– Nuages instables sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, le Rif, l’Oriental et les provinces sahariennes, avec averses orageuses.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 14/20°C sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya et près des côtes, et de 20/24°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental et les régions centre et en baisse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte Météo. Temps chaud et averses orageuses samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 4 octobre 2026:

Oujda min 22 max 33

Bouarfa min 16 max 28

Al Hoceïma min 22 max 28

Tétouan min 21 max 23

Sebta min 21 max 22

Mellilia min 22 max 25

Tanger min 21 max 28

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 20 max 28

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 22 max 35

Safi min 21 max 35

Khouribga min 20 max 32

Béni Mellal min 25 max 35

Marrakech min 24 max 39

Meknès min 19 max 32

Fès min 22 max 30

Ifrane min 15 max 22

Taounate min 23 max 30

Errachidia min 18 max 28

Ouarzazate min 19 max 30

Agadir min 26 max 40

Essaouira min 19 max 23

Laâyoune min 20 max 41

Es-Semara min 26 max 42

Dakhla min 18 max 31

Aousserd min 26 max 39

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 14 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/10/2026 à 07h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Société

Rabat: l’«autoroute de l’eau» du Sebou redonne vie au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah

Economie

Driouch: le barrage Beni Azimane à 98% d’avancement, dernière ligne droite avant sa mise en service

Economie

Climat: le Maroc confronté à la sécheresse des sols la plus sévère d’Afrique

Société

Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Viandes rouges à Fès: les prix flambent, les achats fondent
3
De Sabta à Ceuta: histoire d’une ville du détroit
4
Le PAM a écarté le RNI du prochain gouvernement, selon Nizar Baraka
5
Rabat: la nouvelle promenade piétonne du Bouregreg bientôt achevée
6
Attaque du vol Flydubai: le copilote impliqué avait suivi une formation chez Royal Air Maroc
7
Lune de miel avortée: Madrid assène une nouvelle gifle à Tebboune en suspendant un sommet Espagne-Algérie
8
Madame la cheffe
Revues de presse

Voir plus