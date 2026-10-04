Météo. Temps chaud et averses orageuses dimanche 4 octobre dans plusieurs provinces du Maroc

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps chaud sur les provinces du Sud et le Souss et assez chaud sur les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes centre.

– Passages nuageux denses, la matinée, sur le Rif, le Saïss, Oulmès et les plaines nord-ouest, avec risque d’ondées et d’orages isolés.

– Nuages instables sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, le Rif, l’Oriental et les provinces sahariennes, avec averses orageuses.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 14/20°C sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya et près des côtes, et de 20/24°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental et les régions centre et en baisse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte Météo. Temps chaud et averses orageuses samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 4 octobre 2026:

– Oujda min 22 max 33

– Bouarfa min 16 max 28

– Al Hoceïma min 22 max 28

– Tétouan min 21 max 23

– Sebta min 21 max 22

– Mellilia min 22 max 25

– Tanger min 21 max 28

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 20 max 28

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 22 max 35

– Safi min 21 max 35

– Khouribga min 20 max 32

– Béni Mellal min 25 max 35

– Marrakech min 24 max 39

– Meknès min 19 max 32

– Fès min 22 max 30

– Ifrane min 15 max 22

– Taounate min 23 max 30

– Errachidia min 18 max 28

– Ouarzazate min 19 max 30

– Agadir min 26 max 40

– Essaouira min 19 max 23

– Laâyoune min 20 max 41

– Es-Semara min 26 max 42

– Dakhla min 18 max 31

– Aousserd min 26 max 39

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 14 max 24.