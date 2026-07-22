Société

Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

Nabila Rmili, présidente du conseil de la ville de Casablanca.

Casablanca engage sa transition écologique avec l’appui de la Banque mondiale. Dans la continuité de son Plan d’action communal 2023-2028, la métropole vient d’officialiser l’élaboration du Plan Climat Casablanca. En s’appuyant sur l’expertise internationale du réseau C40 Cities, la ville entend moderniser ses infrastructures prioritaires et réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin d’offrir un cadre de vie plus résilient à ses 3,2 millions d’habitants, avec de premiers résultats attendus dès la fin septembre 2026.

Par La Rédaction
Le 22/07/2026 à 09h07

La commune de Casablanca a officiellement engagé l’élaboration de son Plan Climat, une initiative stratégique menée avec l’appui de la Banque mondiale.

Inscrit dans le cadre du Plan d’action communal 2023-2028, ce projet traduit la volonté de la métropole de concilier transition écologique, résilience territoriale et développement durable au bénéfice de plus de trois millions d’habitants. La ville tire également parti de son adhésion au réseau C40 Cities pour intégrer les meilleures pratiques internationales en matière d’action climatique.

Lire aussi : Comment un espace vert protégé à Aïn Sebaâ s’est retrouvé aux mains d’une société immobilière? La Commune de Casablanca brise le silence

Portée par la présidente du Conseil communal, Nabila Rmili, et le vice-président chargé de la coopération internationale, Abderrahim Outass, cette feuille de route intégrée vise à réduire l’empreinte carbone de la ville et à orienter les futurs investissements prioritaires. L’action du Plan Climat couvrira l’ensemble des domaines clés de la gestion urbaine, notamment la mobilité, la gestion de l’eau et des déchets, l’efficacité énergétique, l’urbanisme, les infrastructures et la préservation de la biodiversité.

À la suite du lancement officiel qui s’est déroulé le 3 juillet 2026, les équipes de la commune et les experts de la Banque mondiale ont entamé la phase de collecte de données et de réalisation des diagnostics sectoriels.

Les premiers résultats intermédiaires de ces travaux seront présentés à la fin du mois de septembre 2026, ouvrant la voie à la finalisation de la stratégie climatique globale de la métropole.

Par La Rédaction
Le 22/07/2026 à 09h07
#Commune de Casablanca#Banque mondiale#Plan climat

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