Météo. Pluies et orages attendus dans plusieurs régions ce lundi 5 octobre, avec de fortes averses dans les provinces du Sud

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur du Souss.
- Nuages d’origine tropicale avec averses orageuses localement importantes sur les provinces du Sud.
- Ondées et orages par endroits sur les Haut et Moyen Atlas.
- Passages nuageux denses sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb et le Rif occidental avec risque d’ondées ou faibles pluies et d’orages isolés.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, la région de Tanger et l’Oriental.
- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 15/20°C sur l’Oriental et de 20/25°C partout ailleurs.
- Température en baisse sur le Sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 5 octobre 2026:
– Oujda min 20 max 34
– Bouarfa min 16 max 29
– Al Hoceïma min 23 max 30
– Tétouan min 23 max 28
– Sebta min 21 max 22
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 22 max 24
– Kénitra min 21 max 31
– Rabat min 24 max 31
– Casablanca min 25 max 30
– El Jadida min 20 max 30
– Settat min 20 max 31
– Safi min 21 max 32
– Khouribga min 21 max 33
– Béni Mellal min 25 max 36
– Marrakech min 21 max 36
– Meknès min 22 max 30
– Fès min 19 max 29
– Ifrane min 14 max 24
– Taounate min 24 max 35
– Errachidia min 18 max 28
– Ouarzazate min 13 max 29
– Agadir min 19 max 33
– Essaouira min 20 max 29
– Laâyoune min 20 max 34
– Es-Semara min 24 max 32
– Dakhla min 21 max 24
– Aousserd min 23 max 29
– Lagouira min 23 max 28
– Midelt min 11 max 24.