Société

Météo. Pluies et orages attendus dans plusieurs régions ce lundi 5 octobre, avec de fortes averses dans les provinces du Sud

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 5 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/10/2026 à 06h55

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur du Souss.

- Nuages d’origine tropicale avec averses orageuses localement importantes sur les provinces du Sud.

- Ondées et orages par endroits sur les Haut et Moyen Atlas.

- Passages nuageux denses sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb et le Rif occidental avec risque d’ondées ou faibles pluies et d’orages isolés.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, la région de Tanger et l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 15/20°C sur l’Oriental et de 20/25°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur le Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 5 octobre 2026:

Oujda min 20 max 34

Bouarfa min 16 max 29

Al Hoceïma min 23 max 30

Tétouan min 23 max 28

Sebta min 21 max 22

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 22 max 24

Kénitra min 21 max 31

Rabat min 24 max 31

Casablanca min 25 max 30

El Jadida min 20 max 30

Settat min 20 max 31

Safi min 21 max 32

Khouribga min 21 max 33

Béni Mellal min 25 max 36

Marrakech min 21 max 36

Meknès min 22 max 30

Fès min 19 max 29

Ifrane min 14 max 24

Taounate min 24 max 35

Errachidia min 18 max 28

Ouarzazate min 13 max 29

Agadir min 19 max 33

Essaouira min 20 max 29

Laâyoune min 20 max 34

Es-Semara min 24 max 32

Dakhla min 21 max 24

Aousserd min 23 max 29

Lagouira min 23 max 28

Midelt min 11 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/10/2026 à 06h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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