Météo. Pluies et orages attendus dans plusieurs régions ce lundi 5 octobre, avec de fortes averses dans les provinces du Sud

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’intérieur du Souss.

- Nuages d’origine tropicale avec averses orageuses localement importantes sur les provinces du Sud.

- Ondées et orages par endroits sur les Haut et Moyen Atlas.

- Passages nuageux denses sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb et le Rif occidental avec risque d’ondées ou faibles pluies et d’orages isolés.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, la région de Tanger et l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 26/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 15/20°C sur l’Oriental et de 20/25°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur le Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 5 octobre 2026:

– Oujda min 20 max 34

– Bouarfa min 16 max 29

– Al Hoceïma min 23 max 30

– Tétouan min 23 max 28

– Sebta min 21 max 22

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 22 max 24

– Kénitra min 21 max 31

– Rabat min 24 max 31

– Casablanca min 25 max 30

– El Jadida min 20 max 30

– Settat min 20 max 31

– Safi min 21 max 32

– Khouribga min 21 max 33

– Béni Mellal min 25 max 36

– Marrakech min 21 max 36

– Meknès min 22 max 30

– Fès min 19 max 29

– Ifrane min 14 max 24

– Taounate min 24 max 35

– Errachidia min 18 max 28

– Ouarzazate min 13 max 29

– Agadir min 19 max 33

– Essaouira min 20 max 29

– Laâyoune min 20 max 34

– Es-Semara min 24 max 32

– Dakhla min 21 max 24

– Aousserd min 23 max 29

– Lagouira min 23 max 28

– Midelt min 11 max 24.