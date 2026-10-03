Le Maroc, coup de cœur de la rédaction de «National Geographic Traveller UK»

C’est une distinction qui n’a rien d’anecdotique. Dans un article publié en ligne le 30 septembre et repris dans son numéro de novembre 2026, National Geographic Traveller (UK) décerne au Maroc l’«Editors’ Pick», ou «Choix de la rédaction», attribué par les journalistes du magazine parallèlement aux prix décernés par les lecteurs. Le Royaume devance de peu le Japon, également classé deuxième du «Choix du public», tandis que le Sri Lanka complète le trio des finalistes.

Un record de fréquentation qui se confirme

Le magazine rappelle que le royaume a accueilli en 2025 un nombre record de visiteurs internationaux, proche des 20 millions. Cette popularité s’est traduite jusque dans les urnes de la rédaction, où le Maroc a recueilli plus de voix que la quasi-totalité de ses concurrents.

Le contexte joue en sa faveur. Les lecteurs britanniques, souligne la publication, ont privilégié cette année des destinations familières et proches de chez eux, dans un secteur du voyage fragilisé par les restrictions budgétaires, l’instabilité politique et les conflits au Moyen-Orient. Le Maroc coche ces cases: un vol de moins de quatre heures depuis le Royaume-Uni suffit, selon le magazine, pour descendre de l’avion avec l’impression d’avoir parcouru la moitié du globe.

Marrakech, l’emblème du royaume

Pour décrire le choc des premiers pas dans la place Jemaa el-Fna, les rédacteurs de National Geographic Traveller ont trouvé une formule qui résume bien l’expérience, à mi-chemin entre une gifle et une étreinte chaleureuse à la fois. Entre les étals, la foule et le tumulte, la célèbre place de Marrakech, labyrinthe d’échoppes très prisé des voyageurs, reste la porte d’entrée emblématique du pays.

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Le magazine souligne toutefois que le Maroc ne se résume pas à ses médinas et met en avant la diversité des expériences qu’il propose: dormir à la belle étoile dans un campement saharien, surfer sur les plages bohèmes de Taghazout et de Tamraght ou randonner sur les reliefs ocre de l’Atlas. Selon les auteurs, peu de pays offrent une telle variété à seulement quelques heures de l’Europe.

Un palmarès qui raconte l’année du voyage

Ce prix s’inscrit dans un classement plus large, dominé par l’Italie, plébiscitée par le public et sacrée destination gastronomique avec près de trois fois plus de voix que son plus proche rival. Le Japon et la Nouvelle-Zélande complètent le podium du choix du public. Parmi les autres lauréats figurent la Rome du Jubilé en escapade citadine, les Cornouailles côté Royaume-Uni, la France pour les familles, l’Afrique du Sud pour la faune sauvage, le Costa Rica pour le voyage responsable et l’aventure, l’Islande pour l’hiver et, les fjords norvégiens pour les voyages en bateau.

Dans ce paysage où les valeurs sûres et la proximité ont pris le dessus, le Maroc se distingue comme l’une des rares destinations à allier dépaysement marqué et accès facile. C’est sans doute la clé de son succès, pouvoir offrir l’ailleurs sans la contrainte du long-courrier.