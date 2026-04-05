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Du couscous au menu de la mission Artemis II de la Nasa

Couscous aux noix (image d'illustration).

Couscous aux noix. (image d'illustration)

Les quatre astronautes d’Artemis II, la mission spatiale habitée de la NASA, ont embarqué le 1er avril à bord de la capsule Orion pour dix jours de voyage spatial. Mais outre le programme de la mission, un autre sujet passionne actuellement le monde, l’alimentation des astronautes.

Par La Rédaction
Le 05/04/2026 à 12h12

Que mangent Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen et Christina Koch, les quatre membres de l’équipage de la mission Artemis II? Une question qui peut sembler futile mais qui ne l’est pas. Preuve en est, le menu de la mission lunaire que la NASA a publié sur son site avec force détails.

Côté boissons, le café occupe une place de choix avec 43 tasses prévues pour la durée de la mission, mais aussi du thé vert, un smoothie mangue et pêche, une boisson chocolatée, une boisson à la vanille ou à la framboise pour le petit-déjeuner, de la limonade, du cidre, du jus d’ananas et du cacao.

Côté plats, ce sont assurément les tortillas qui font l’unanimité au sein de l’équipage avec 58 tortillas prévues pour le séjour spatial. Les astronautes ont également opté pour des quiches végétariennes, des saucisses au petit-déjeuner, un gratin de brocolis, les incontournables macaronis au fromage, mais aussi… un couscous aux noix, qui pourrait s’apparenter au Maroc à une Seffa, ce plat traditionnel qui marie des saveurs sucrées et salées.

Le menu de l'équipage de la mission Artemis II, de la NASA.

Le menu de l'équipage de la mission Artemis II, de la NASA.

Servi au petit-déjeuner de vendredi, le couscous était accompagné d’une quiche aux légumes, d’œufs brouillés, de pêches, d’un muffin et de porridge.

On apprend ainsi que les astronautes, qui ont participé directement à la composition des menus lors des tests pré-vol, ont le choix entre 189 plats répartis sur les dix jours de la mission. «Lors des tests pré-vol, les membres d’équipage goûtent, évaluent et notent tous les aliments du menu standard, et leurs préférences sont prises en compte en fonction des besoins nutritionnels et des capacités d’Orion», a précisé l’agence.

Lire aussi : L’impressionnant changement du Maroc vu du ciel à un an d’intervalle

Au-delà des envies culinaires des uns et des autres, les plats sont également choisis selon une série de critères. «Sans possibilité de ravitaillement, de réfrigération ou de chargement tardif, chaque repas doit être soigneusement sélectionné afin de garantir sa sécurité alimentaire, sa stabilité à température ambiante et sa facilité de préparation et de consommation à bord du vaisseau Orion de la NASA», explique ainsi l’agence. Par ailleurs, l’aspect pratique lors de la préparation des repas joue aussi un rôle crucial. En effet, «les aliments doivent être faciles à préparer et à consommer en microgravité, minimiser les miettes et rester sûrs et stables tout au long de la mission», poursuit la NASA.

Par La Rédaction
Le 05/04/2026 à 12h12
#Cuisine marocaine#Couscous#Nasa

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