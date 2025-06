À Paris, une Marocaine devient célèbre pour le couscous qu’elle offre dans la rue aux passants

Une fois par semaine, Zina Almaz s’empare de sa cuisine pour y préparer un couscous aux dimensions XXL. Deuxième étape de sa journée, choisir un endroit dans Paris et s’y rendre, habillée d’une tenue traditionnelle marocaine, munie d’une table, d’assiettes en plastique et de couverts, pour y partager avec les passants son couscous.

Baptisée le «couscous du partage», son initiative gagne de plus en plus en notoriété et, après les réseaux sociaux, les médias ont fini par s’en emparer.

Sans nul doute, cette Marocaine a su séduire le cœur des Parisiens, diffusant la joie et la convivialité à travers ce plat traditionnel marocain.