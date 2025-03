Un youtubeur américain défie Gordon Ramsay: la cuisine marocaine est-elle vraiment la meilleure du monde?

Diffusée le 22 mars, l’émission qui a cumulé plus d’un million de vues à ce jour illustre le voyage à Fès de Sonny Side, dont l’émission culinaire destinée aux cuisines du monde rassemble plus de 11 millions d’abonnés sur YouTube.

Dans l’ancienne cité impériale, le youtubeur américain est initié à la cuisine marocaine et découvre les incontournables du pays, tels que le tajine, le couscous, la pastilla aux pigeons… autant de plats à travers lesquels il fait l’expérience pour la première fois de l’association originale du sucré-salé à laquelle il n’était pas habitué.

Dernière découverte culinaire de son voyage à Fès, la rfissa, le plat favori de Gordon Ramsay. Un essai concluant pour l’influenceur qui s’est littéralement mangé les doigts et a décidé de prolonger son voyage au Maroc, la cuisine marocaine étant trop complexe et subtile pour être évaluée en un jour, a-t-il expliqué.

Lire aussi : La cuisine marocaine élue meilleure cuisine au monde par les utilisateurs d’Instagram: une consécration saluée par Gordon Ramsey

Ainsi, a-t-il décidé d’y dédier un autre épisode qui englobera la suite de son périple à Casablanca, Marrakech et Essaouira pour décider si oui ou non, il confirme que la cuisine marocaine est véritablement la meilleure au monde comme l’affirme haut et fort Gordon Ramsay.