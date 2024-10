Le Maroc remporte le championnat du monde de préparation du couscous en Sicile

Du 20 au 29 septembre, à San Vito Lo Capo, en Sicile, le Maroc a fait montre de son art dans la préparation du couscous. Parmi les chefs de dix pays participants à la 27ème édition du championnat Cous Cous Fest 2024, initié par l’agence Feed Back et la municipalité de la ville, la première place est revenue au duo marocain composé de Hanae Chaoui, cheffe du restaurant marocain la Medina, et Mourad Dakir qui officie à Maison Touareg, première table milanaise dédiée aux spécialités culinaires marocaines.

Le binôme marocain s’est imposé grâce à une recette alliant tradition et innovation, «renforçant une fois de plus la renommée de ce pays dans l’art du couscous», explique le média italien Tp24. Ce plat «du vendredi de fête», combinait savamment de la viande de poulet, des légumes, des amandes et des oignons caramélisés et épicés.

«Une recette qui a conquis les juges par son équilibre entre saveurs traditionnelles et innovation», explique le média. «Bien plus qu’un plat, notre recette est un symbole de famille, de tradition et de gratitude. Ce couscous renferme les saveurs authentiques des montagnes du Haut Atlas, dans la province d’Al-Haouz, où chaque ingrédient est soigneusement sélectionné et fait avec amour», ont déclaré les deux chefs marocains à la presse locale.

La deuxième place du championnat revient à l’équipe chinoise, tandis que la troisième a été décernée à Médecins Sans Frontières, qui a présenté un plat végétarien à base de restes, symbole de durabilité et de solidarité. L’Italie, représentée par le chef Antonino Ingargiola, a obtenu une quatrième place avec une recette résolument innovante, mettant en avant le concept de durabilité et de récupération des aliments, incluant même des fragments de plastique comestible, un matériau innovant visant à réduire l’impact environnemental.

Outre la mise en valeur des compétences culinaires des chefs, cette compétition avait également pour but de véhiculer un message de collaboration et d’inclusion. Ainsi, en cuisine, des pays historiquement en conflit, à l’instar de la Palestine et Israël, ou la Russie et l’Ukraine, ont collaboré, unis par la conviction que la nourriture peut être un outil de paix.

Le maire de la ville, Francesco La Sala et le PDG de Via Cous Cous, Francesco Formisano, ont remis le premier prix au duo de chefs marocains dans le cadre d’une cérémonie.