Les échappées belles de France 5 au cœur du Maroc gourmand

En immersion au cœur du Maroc gourmand, la cheffe Anto Cocagne part à la découverte de la première destination touristique d’Afrique qui «ne cesse de s’illustrer par sa gastronomie», laquelle a été «désignée comme la meilleure au monde lors d’un vote réalisé par une plateforme qui compte plus de 40 millions d’abonnés», rappelle France 5.

Dans ce nouvel épisode, la cheffe parcourt le Maroc de Marrakech à Fès en passant par Casablanca, Oualidia ou les montagnes de l’Atlas, et explore son riche patrimoine culinaire en dégustant ses plats les plus emblématiques: couscous, tagines, pastilla mais aussi mechoui cuit à l’étouffée dans un four en argile ou encore des escargots agrémentés de cannelle, anis et thym et des pâtisseries locales.

Lire aussi : Un youtubeur américain défie Gordon Ramsay: la cuisine marocaine est-elle vraiment la meilleure du monde?

Lors de son périple, la cheffe Anto Cocagne découvre que la cuisine marocaine est bien plus riche qu’elle ne le pensait car elle «reflète une multitude d’influences culturelles et historiques». Un beau voyage à travers le Maroc qui sera aussi l’occasion pour la cheffe de faire de belles rencontres humaines. Dans la vallée d’Aït Bouguemez, elle côtoie des bergers qui vivent loin de tout ou à Oualidia où elle fait la connaissance de ces femmes qui se lancent dans la pêche.