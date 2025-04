Zineb Hattab, la cheffe marocaine qui régale la Suisse et accumule les prix prestigieux

La cheffe marocaine Zineb Hattab, fondatrice de trois établissements à Zurich: le Kle, le Dar et Cor, un bar à vin.

Âgée de 35 ans, Zineb Hattab s’impose sur la scène culinaire suisse. À la tête de trois établissements, la cheffe marocaine qui a grandi en Espagne s’est fait connaitre pour sa cuisine marocaine innovante.

Il y a cinq ans, elle ouvrait ainsi à Zurich son premier restaurant, le Kle, qui propose une cuisine marocaine vegane, puis dans la même ville, le Dar, un restaurant marocain, et Cor, un bar à vin. En 2022, le Kle est devenu le premier restaurant vegane de Suisse à recevoir une prestigieuse étoile Michelin, ainsi qu’une étoile verte pour une cuisine durable.

Autre reconnaissance de taille, celle du guide gastronomique Gault&Millau, qui a attribué quinze points au Kle et 13 autres au Dar. En 2022, elle s’illustrait également dans la catégorie «pionniers de l’hôtellerie» de la deuxième édition du classement «50 Next» qui consacrait les cinquante jeunes leaders qui incarnent la nouvelle génération de la gastronomie mondiale, et qui ont pour projet de trouver des solutions aux problèmes qui affectent ce secteur.

Il y a quelques jours, la jeune cheffe s’est cette fois-ci vu attribuer le Prix du Mérite culinaire suisse, créé afin de mettre en valeur l’excellence de la gastronomie suisse et en particulier celle des métiers de cuisinier-chef et désormais de pâtissier-confiseur.

Une reconnaissance de taille pour la nouvelle lauréate de ce prix qui a récompensé la «cuisine végétalienne gourmande, influencée par son héritage international» de Zineb Hattab qui «marie des produits d’exception de la région de Zurich, des épices orientales et des sauces élaborées qui subliment ses plats végétaux». Soulignant le fait que la jeune femme a aussi publié un livre de cuisine, l’organisateur du prix met en avant «son rôle clé dans la démocratisation de la cuisine végétalienne à Zürich, prouvant qu’elle peut être à la fois évidente et savoureuse», mais aussi «au-delà de son parcours remarquable», le prix du Mérite culinaire salue «son engagement envers son équipe (qui) est exemplaire: dans ses restaurants, les hiérarchies sont horizontales et chacun assume ses responsabilités équitablement».