Abir El Saghir, célèbre chef et influenceuse libanaise, sous le charme du Maroc

Sur les réseaux sociaux, Abir El Saghir est une véritable star. Suivie par plus de 7 millions de personnes sur Instagram et plus de 22 millions sur TikTok, réseau où elle cumule plus de 500 millions de vues, elle est l’une des créatrices de contenu arabes parmi les plus célèbres dans le monde.

Sa recette du succès tient à ses talents culinaires, mais aussi à sa capacité à mettre en scène des vidéos à l’esthétique parfaite. Puisant son inspiration dans différentes cultures, la jeune femme associe son style vestimentaire à l’identité du pays dont elle cuisine les plats. Surnommée «la princesse Disney arabe», la jeune libanaise de 24 ans a su conquérir le monde des réseaux sociaux grâce à son style original.

Il y a quelques jours, l’influenceuse se trouvait au Maroc. Elle a réalisé à cette occasion plusieurs vidéos, afin de rendre hommage à une culture dont elle est littéralement tombée amoureuse. Dans un riad de la médina de Casablanca, elle a fait honneur au caftan marocain et à sa variante amazighe. Sur son compte Instagram, elle s’est dite sous le charme des «traditions de mariage, de la décoration marocaine et du costume amazigh», ajoutant une mention spéciale pour la cuisine marocaine, notamment la pastilla qui lui a particulièrement plu.

De Marrakech à Chefchaouen, en passant par Casablanca, Rabat et Tanger, Abir El Saghir a filmé une vidéo rendant compte de son séjour marocain et a invité ses followers à venir au Maroc pour y visiter «toutes les villes» car, explique-t-elle, «chaque ville a sa propre beauté».

«Un beau beau beau pays. Tout ce qui s’y trouve est beau. Que Dieu le bénisse», écrit-elle, enthousiaste. L’influenceuse explique avoir été «impressionnée» par ce pays «aux composantes variées, riche en culture et en patrimoine, et beau par ses gens et ses couleurs».