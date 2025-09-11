Le Maroc brille au Village international de la gastronomie 2025 à Paris

Le Village international de la gastronomie se tient à Paris, au pied de la Tour Eiffel, du 11 au 14 septembre 2025.

À Paris, la gastronomie devient un langage universel avec la tenue, du 11 au 14 septembre 2025, du Village international de la gastronomie, rendez-vous annuel dédié à la célébration des traditions culinaires du monde entier. Avec 62 délégations venues des cinq continents, l’événement promet un tour du monde des saveurs, rythmé par des dégustations, des démonstrations de chefs, des danses et des performances culturelles en plein cœur de la capitale.

Sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron et la présidence d’honneur de Stéphane Layani, président du Marché international de Rungis, cette édition 2025 est parrainée par la cheffe étoilée Hélène Darroze, qui officie également aux tables du Royal Mansour Marrakech. «Ce rendez-vous unique incarne tout ce que j’aime dans la cuisine: le partage, la transmission, la diversité des cultures et l’amour des produits de terroirs», confie-t-elle.

La cuisine marocaine, entre tradition et excellence artisanale

Au cœur de cet événement placé sous le signe de la diversité francophone, le pavillon du Maroc ne passe pas inaperçu. Véritable vitrine de l’héritage culinaire du Royaume, il rayonne grâce à La Gazelle d’Or, maison fondée par Hassan Ichouan, figure emblématique de la gastronomie marocaine à Paris.

Formé dès l’enfance au sein d’une famille de maîtres pâtissiers, Hassan Ichouan a commencé dans une petite boutique du XVème arrondissement. Aujourd’hui à la tête de neuf restaurants en Île-de-France, il signe une mise en scène spectaculaire du savoir-faire marocain. Tajines aux épices subtiles, couscous aux mille parfums, cornes de gazelle délicates... chaque plat est pensé comme une œuvre d’art culinaire.

Mais l’expérience ne s’arrête pas aux papilles. Le pavillon marocain se distingue également par son immersion sensorielle complète: ébénisterie traditionnelle, tissus brodés, poteries fines et coutellerie artisanale viennent sublimer les mets. Ce travail de mise en valeur du patrimoine repose sur la collaboration avec les meilleurs artisans du royaume, pour une expérience authentique et immersive.

Une célébration plurielle de la Francophonie

Si le Maroc s’impose comme l’un des temps forts du village, c’est toutefois le Cambodge qui est mis à l’honneur en 2025. À un an du Sommet de la francophonie que le pays accueillera en 2026, Phnom Penh et Siem Reap sont à l’honneur à travers quatre pavillons thématiques, une riche programmation culturelle et la présence d’institutions telles que l’Ambassade royale du Cambodge et l’École d’hôtellerie et de tourisme Paul Dubrule.

En parallèle de cet événement, le Village international de la gastronomie accueillera également la 1ère édition de la Private Chef World Cup les 12, 13 et 14 septembre, concours fondé par Cyril Rouquet-Prévost, Chef cuisinier et animateur de shows culinaires.