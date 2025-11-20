Wijdane Merdad, cheffe marocaine sacrée au Festival du couscous de San Vito Lo Capo, en Sicile

Originaire du Maroc, mais vivant en Italie depuis plusieurs années, Wijdane Merdad a grandi entre plusieurs cultures et traditions. Après avoir visité l’Italie à plusieurs reprises au cours de son enfance, elle s’y est finalement installée, dans le Tyrol du Sud, une région qu’elle a souhaité découvrir pour sa gastronomie et ses vins.

Sa participation au championnat national s’est faite presque par hasard grâce à une simple publication sur Instagram l’a encouragée à s’inscrire. Contre toute attente, elle a remporté le titre, puis a intégré l’équipe italienne au championnat international, où l’Italie a décroché la deuxième place grâce à un couscous sucré aux figues de Barbarie, révèle le média italien Rainews.

Sa recette primée, «Symphonie de saveurs méditerranéennes», rompt avec la tradition qui associe le couscous à des préparations salées. Le plat commence par une cuisson vapeur de la semoule dans un bouillon parfumé à la cannelle, à l’anis étoilé et aux clous de girofle. Le couscous est ensuite agrémenté de yaourt, d’un crumble de noix de cajou grillées, de fruits confits et d’amlou, une pâte marocaine à base d’amandes grillées, d’huile d’argan et de miel.

La création se complète d’une mousse de yaourt au siphon parfumée à la verveine en poudre, de gaufrettes à la mousse de lait et de pousses d’oseille, pour un ensemble présenté comme une véritable «symphonie» de textures et de saveurs.

Son goût pour la cuisine, et pour le couscous en particulier, la cheffe marocaine le tient de sa grand-mère, qui préparait ce plat pour toute la famille. C’est précisément ce souvenir familial qui l’a guidée vers une carrière professionnelle qu’elle a d’abord construite à l’Hôtel Laurin, avant de rejoindre l’Hôtel Forestis, près du Passo delle Erbe, au-dessus de Bressanone. Dans cet établissement cinq étoiles de luxe fondé par la famille Hinteregger, elle prépare aujourd’hui des antipasti sous la direction de la cheffe Valentina Pojer, tandis que le chef exécutif Roland Lamprecht supervise la création culinaire. Son travail autour du couscous mêle notamment des saveurs amazighes, soulignées par l’usage de l’huile d’argan et de l’amlou. Wijdane Merdad, inspirée par ses deux cultures de cœur, travaille aujourd’hui sur un livre de recettes mêlant traditions marocaines, cuisine italienne et touches sud-tyroliennes.