La télévision franco-allemande Arte met la pastilla marocaine à l’honneur

La pastilla était à l'honneur sur la chaîne Arte, le 9 octobre.

L’émission «Voyage en cuisine», diffusée sur Arte, emmène les téléspectateurs dans les cuisines du monde entier, à la découverte de recettes traditionnelles et de leurs origines. Dans ce nouvel épisode de l’émission, diffusé le 9 octobre, c’est cette fois-ci la pastilla marocaine qui était à l’honneur.

Qualifiée de «feuilleté royal marocain» ou encore de «plat de fête qui s’invite souvent sur les tablées royales», la pastilla au pigeon de la cheffe Myriam Etthari était la star de l’émission menée par la journaliste Nawelle Senad.

Le feuilleté royal marocain : la pastilla

De son côté, le géographe de l’alimentation Pierre Raffard s’est quant à lui intéressé à l’héritage des dadas marocaines et la place de la cuisine dans le quotidien des femmes marocaines.

Dans un deuxième temps, l’émission est partie à la rencontre de Meryem, une Marocaine installée à Nantes depuis 2006, pour la préparation d’un tajine aux pruneaux et une discussion passionnante pour les fins gourmets sur la place du beurre et des épices dans la gastronomie marocaine.