La cuisine marocaine s’invite sur le plateau de la chaîne américaine CBS News

La cuisine marocaine, invitée d'honneur d'une émission culinaire sur CBS News.

Entre saveurs sucrées et salées, la cuisine marocaine était à l’honneur lors d’une émission culinaire diffusée le 28 octobre sur la chaine américaine CBS News.

Par La Rédaction
Le 30/10/2025 à 17h00

Michelle Mazzara, fondatrice de l’épicerie fine Luvafoodie aux États-Unis, a partagé son amour pour la cuisine marocaine avec le public.

Au cours d’un séjour au Maroc au mois de juin, Michelle Mazzara a suivi un atelier de cuisine. Elle explique avoir été «très inspirée par les gens et la culture», au point de vouloir faire découvrir la gastronomie marocaine autour d’elle et de développer une gamme d’épices marocaines au sein de son épicerie fine.

Sur le plateau de CBS News, Michelle Mazzara a entrepris de faire goûter à ses hôtesses les délices de cette cuisine, avec au menu tagine de poulet, salade de patates douces et gâteaux aux dattes.

