Le Maroc décroche la 2ème place aux championnats du monde de pâtisserie à Rome

Le Maroc a remporté trois médailles à l'issue du Trophée mondial de la pâtisserie, de la glace et du chocolat, championnat du monde, à Rome, en Italie.

Le Championnat du monde de pâtisserie FIPGC 2025, remporté cette année par la Chine, a sacré le Maroc en deuxième position du podium, suivi par l’Argentine. Pendant deux journées intenses en émotion, la compétition s’est déroulée sous l’égide du Chef Iginio Massari, président d’honneur et symbole de l’excellence de la confiserie italienne, et a réuni onze pays issus de cinq continents.

Pour l’occasion, chaque équipe participante était composée de trois pâtissiers qualifiés lors des championnats nationaux et d’un chef d’équipe. Les concurrents disposaient de 7,5 heures pour réaliser toutes les créations requises, soit une sculpture en chocolat, une sculpture en sucre, deux pralines, un gâteau moderne et une glace individuelle, dans le respect du thème de cette édition: «La nature: les beautés de mon pays».

Au terme d’une compétition très disputée, la Chine a triomphé grâce à une œuvre alliant sensibilité artistique et maîtrise technique et comprenant deux sculptures extraordinaires: une sculpture en chocolat représentant un panda géant sur un radeau de bambou voguant sur l’eau, et une sculpture en sucre représentant un léopard de Chine, symbole de la majesté des montagnes et des rivières de Chine.

Du côté de l’équipe marocaine, composée de Mohamed El Yazidi, Omar Eddib et Ali Gousaid, celle-ci a présenté l’œuvre «Excursion botanique», un hommage à la biodiversité végétale et aviaire du Royaume. Leur pièce mettait en scène des sculptures en chocolat et en sucre figurant des cigognes, symboles de fertilité et de bonne fortune. Amandes, sésame, abricots, noix de coco, ananas et menthe comptaient parmi les principaux ingrédients de ces desserts, qui ont valu au Maroc une belle 2ème place sur le podium.

Par ailleurs, le Maroc a également brillé dans le cadre d’autres catégories de ce même championnat, en remportant la médaille d’argent du Trophée mondial du Cake Artist grâce aux cheffes Sara Alaoui et Sara El Fettouh, ainsi que la médaille de bronze du Trophée mondial du Tiramisu professionnel grâce au chef Simon Loutid.