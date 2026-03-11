L’impressionnant changement du Maroc vu du ciel à un an d’intervalle

L’année dernière, à la mi-février, le Maroc affichait les séquelles d’une année marquée par une grave sécheresse. Dans le nord-est du pays, la végétation se faisait alors éparse. Mais un an plus tard, à la même période, cette même région dévoile un tout autre paysage.

Les photos satellitaires dévoilées par Copernicus affichent ainsi le résultat des intenses pluies qui se sont abattues sur le pays. La végétation clairsemée a laissé place à des étendues vertes, clairement visibles de l’espace, ainsi que des plans d’eau étendus, dans les nuances de vert.

Dans un rapport publié par Copernicus portant sur les données collectées au cours du mois précédent, lequel s’avère être le cinquième février le plus chaud, la plateforme de données rappelle que «neuf tempêtes ont en particulier entraîné des pluies torrentielles et des vents violents sur l’Espagne, le Portugal et le Maroc entre le 16 janvier et le 17 février, faisant plus de 50 morts».

Dans une étude publiée fin février, le groupe de scientifiques World Weather Attribution (WWA) concluait par ailleurs que le changement climatique avait intensifié ces pluies. «Les événements extrêmes de février 2026 soulignent les effets croissants du changement climatique et le besoin pressant d’une action mondiale» pour le contrer, a souligné Samantha Burgess, une responsable de Copernicus, citée dans le bulletin.