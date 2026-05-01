Lifestyle

Au cœur du désert d’Agafay, Louis Vuitton dévoile sa nouvelle collection de haute joaillerie

Le 29 avril 2026, Louis Vuitton a présenté sa nouvelle collection de haute joaillerie dans le désert d'Agafay, aux abords de Marrakech.

Le 29 avril 2026, Louis Vuitton a présenté sa nouvelle collection de haute joaillerie dans le désert d'Agafay, aux abords de Marrakech.

C’est aux abords de Marrakech, au coeur du désert d’Agafay, que Louis Vuitton a dévoilé sa nouvelle collection de haute joaillerie dans le cadre d’un fastueux dîner de gala qui accueillait de nombreuses célébrités.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 15h00

Des stars, des émeraudes et des étoiles plein les yeux… Voilà qui résume à merveille le somptueux dîner de gala organisé le 29 avril par la maison parisienne au sein de la Kasbah d’If, un hôtel de luxe 5 étoiles situé dans le désert d’Agafay.

En effet, après Athènes, Saint-Tropez, puis Majorque, Louis Vuitton a cette année choisi de présenter sa nouvelle collection de haute joaillerie dans cette région désertique aux abords de Marrakech, devenue the place to be des stars du monde entier et des maisons de luxe.

Lire aussi : Voyage au cœur du défilé Saint Laurent dans le désert d’Agafay, au Maroc

C’est ainsi dans le cadre de ce dîner au menu duquel figurait du homard de l’Atlantique poché et une mousse au chocolat Majani, organisé sur un toit-terrasse, sous les étoiles du désert d’Agafay, qu’a été dévoilée la nouvelle collection de haute joaillerie de Louis Vuitton, baptisée Mythica. 111 pièces uniques, toutes inspirées de la Grèce Antique et de l’art classique, ont ainsi été dévoilées à des clientes venues du monde entier mais aussi à un pare-terre de célébrités.

Parmi les invitées, Léa Seydoux, Alicia Vikander, Phoebe Dynevor et Ana de Armas, l’égérie de la maison, qui arborait pour l’occasion un magnifique collier d’émeraudes. Clou du spectacle, un défilé de mode en plein air, dont certaines tenues n’étaient pas sans évoquer des caftans marocains, et un incroyable feu d’artifice.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 15h00
#désert#Marrakech#Louis Vuitton#Luxe#People

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