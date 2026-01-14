Après Fès et Marrakech, Madonna sous le charme du Sahara marocain

Madonna a choisi le Maroc pour fêter le passage à l'année 2026 et a visité plusieurs villes et régions du pays.

Après avoir visité Fès, Marrakech et ses alentours, Madonna a mis cap sur le sud du Maroc.

Au programme de cette nouvelle étape, une visite des studios Atlas de Ouarzazate qui ont servi de décors à quantité de films ou encore la découverte de villages traditionnels aux bâtisses reconnaissables à leur construction en pisé devant lesquelles la Madone n’a pas manqué de prendre la pose.

Enfin, clou du spectacle, les dunes du Sahara où la star, toujours en famille, a séjourné dans un campement nomade appartenant à l’enseigne Abercrombie & Kent.

En commentaire de cette nouvelle série de clichés, Madonna a une nouvelle fois déclaré sa flamme à ce pays qu’elle avait choisi pour fêter son soixantième anniversaire: «Maroc… Je ne peux pas te lâcher!», écrit-elle, visiblement sous le charme de ce pays où elle a choisi de passer le cap de la nouvelle année.

Depuis le début de son séjour, Madonna s’est rendue à Fès où elle a notamment visité la médina, la plus grande du monde, la mederssa El Atarine, le palais Mnebhi ainsi que le cimetière juif. Puis direction Marrakech, sa medina, ainsi que le désert d’Agafay où la star a célébré le passage à l’an 2000 sous les étoiles, dans le cadre d’un splendide spectacle équestre.